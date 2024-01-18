«Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году

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вчера, 14:09

«Манчестер Сити» и PUMA представили коллекцию формы в честь китайского Нового года. Данный комплект сочетает в себе 20-летнюю историю стадиона «Этихад» и яркие краски китайской культуры.

Футболки изготовлены на заказ. Они украшены нарисованными вручную иллюстрациями, вырезанными из дерева, которые искусно переплетают силу Деревянного Дракона с архитектурным великолепием знаковых башен «Этихада».