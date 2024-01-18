«Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году

«Манчестер Сити» и PUMA представили коллекцию формы в честь китайского Нового года. Данный комплект сочетает в себе 20-летнюю историю стадиона «Этихад» и яркие краски китайской культуры.
Футболки изготовлены на заказ. Они украшены нарисованными вручную иллюстрациями, вырезанными из дерева, которые искусно переплетают силу Деревянного Дракона с архитектурным великолепием знаковых башен «Этихада».
футболка в старших классах на физ-ре обязаловка, то теперь светло-серая, но Грилиш как Бэкхем - красавцы,мужики!!!!!!
футболка в старших классах на физ-ре обязаловка, то теперь светло-серая, но Грилиш как Бэкхем - красавцы,мужики!!!!!!
Вот, надо этими футболками награждать самых деревянных футболистов.))
Вот, надо этими футболками награждать самых деревянных футболистов.))