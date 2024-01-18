Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году

вчера, 14:09

«Манчестер Сити» и PUMA представили коллекцию формы в честь китайского Нового года. Данный комплект сочетает в себе 20-летнюю историю стадиона «Этихад» и яркие краски китайской культуры.

Футболки изготовлены на заказ. Они украшены нарисованными вручную иллюстрациями, вырезанными из дерева, которые искусно переплетают силу Деревянного Дракона с архитектурным великолепием знаковых башен «Этихада».

«Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году «Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году «Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году «Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году «Манчестер Сити» представил форму, посвящённую китайскому Новому году

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Челси» остались недовольны домашней формой клуба на сезон-2024/25
12 января Фото
Винисиус сделал татуировку на всю спину с изображением звёзд спорта
30 декабря 2023 Фото
На статую Христа-Искупителя «надели» футболку Пеле
30 декабря 2023 Фото
В Сети появилось фото основной формы «Баварии» на сезон 2024/25
23 декабря 2023 Фото
ОфициальноЛуис Суарес определился с игровым номером в «Интер Майами»
22 декабря 2023 Фото
«Спартак» представил ретрофутболку
15 декабря 2023 Фото
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ puv7wufztu84 (раскрыть)
вчера в 21:50
их только дальтоник может разглядеть
shur
shur
вчера в 17:58
...Сити постоянно меня в детство возращает, то светло-голубая
футболка в старших классах на физ-ре обязаловка, то теперь светло-серая, но Грилиш как Бэкхем - красавцы,мужики!!!!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:40
Форма с драконом была у много кого... По твоей логике можно Реалу предъявить, что они слизали дракона из мифологии.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:31
Ну с Реала слизали. У Реала была форма с драконом. тьфу
Futurista
Futurista
вчера в 14:21
А чего актеры не прищурились?)...
Neutron021
Neutron021 ответ Гус Пойет (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
А я уведомляю участников КП, что Гус Пойет, который написал это для вас, также поставил на эту игру со своих двоих аккаунтов, второй - Obdulio Varela. Сделал 4 разных ставок, можете увидеть в этом скрине. На этот матч также поставил игрок ДСА-ДАША Д, выбрав 2 варианта - 3:3 с ДСА, 4:2 с ДАША Д. Они почему-то думали, что тактика 4-3-3 команды хозяев лучше, чем 4-1-4-1 гостей, которые очень долгое время не выигрывали, и должны были проиграть снова почему-то той команде, которая не в топ-7. Вот вам и анализ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:15
Футболки, посвящённые деревянному дракону?
Вот, надо этими футболками награждать самых деревянных футболистов.))
puv7wufztu84
puv7wufztu84
вчера в 14:15
Что то я совсем ничего не понимаю.... и где яркие краски китайской культуры????
wjhpsf9e463a
wjhpsf9e463a
вчера в 14:13
А где зеленый фанерный дракон?....:)))))))))))))))))))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 