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Луис Суарес определился с игровым номером в «Интер Майами»

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Виталий Романчук
Виталий Романчук ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 00:17
Прям с языка снял
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:30
Люблю в точку попадать.. В самую больную.. 😂
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:59
Месси -десятка, Суарес- девятка, осталось перетянуть одиннадцатого Неймара или на худой конец семнадцатого Гризмана.
Incredulous
Incredulous ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 21:57
Кто про что, а вшивый про баню
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 21:44
Именно сегодня это символичный номер.. Удачи Луису..
В этот день 22 декабря 11 лет назад Величайший Лео Месси установил рекорд на века.. 91 гол за год.. Поздравляем гения!!!👏👍🎆
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w93vew7qae39
w93vew7qae39
вчера в 21:30
Удачи и побед Интер Майами, под непосредственном участии Лео Месси 🇦🇷 и Луиса Суареса! 🇺🇾
Ironigor
Ironigor ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 21:14
Ага , как и Месси заиграл ☝️😉.
Indzaghi
Indzaghi ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:00
МЛС это вам не Европа , там Суарес может и заиграть , как в свои лучшие годы .
Вещий
Вещий
вчера в 20:59
Еще нужно подписать 5 игроков и Барса в полном составе...:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51
Да в принципе без разницы, всё равно не поможет команде выбраться на верх турнирной таблицы, точно также как и Месси !)
Elliada
Elliada
вчера в 20:50
Логично, что под своим любимым номером. Желаю удачи!
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