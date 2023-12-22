Луис Суарес определился с игровым номером в «Интер Майами»

Пресс-служба «Интер Майами» сообщила, под каким номером будет выступать новичок клуба Луис Суарес.
Уругвайский форвард будет играть в команде МЛС под 9-м номером.
Пресс-служба «Интер Майами» сообщила, под каким номером будет выступать новичок клуба Луис Суарес.
Уругвайский форвард будет играть в команде МЛС под 9-м номером.
В этот день 22 декабря 11 лет назад Величайший Лео Месси установил рекорд на века.. 91 гол за год.. Поздравляем гения!!!👏👍🎆
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В этот день 22 декабря 11 лет назад Величайший Лео Месси установил рекорд на века.. 91 гол за год.. Поздравляем гения!!!👏👍🎆
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