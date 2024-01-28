Дубль Айю помог «Гавру» не проиграть «Лорьяну»

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вчера, 18:58

«Лорьян» и «Гавр» сыграли вничью в 19-м туре Лиги 1 (3:3).

Эммануэль Сабби на 15-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Имран Луза на 33-й счет сравнял. Айман Кари на 51-й обеспечил хозяевам преимущество. Андре Айю на 85-й вернул равенство на табло. Мухамад Бамба забил третий гол «мерлузовых» на 90+1-й, а на 90+3-й Айю оформил дубль.

Полузащитник «темно-синих» Далер Кузяев вышел в стартовом составе, на 70-й минуте вместо него на поле вышел Айю.

После поединка «Лорьян» замыкает таблицу чемпионата Франции (13 пунктов), «Гавр» идет на 11-й строчке (23 балла).