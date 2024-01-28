«Милан» дважды не реализовал пенальти и сыграл вничью с «Болоньей»

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сегодня, 00:46

«Милан» в поединке 22-го тура Серии А сыграл вничью с «Болоньей» (2:2).

Джошуа Зиркзее вывел гостей вперед на 29-й минуте. На 41-й главный тренер «красно-синих» Тиаго Мотта получил красную карточку. На 42-й Оливье Жиру мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Рубен Лофтус-Чик на 45-й вернул равенство на табло. Тео Эрнандес на 74-й не реализовал удар «с точки». Лофтус-Чик оформил дубль на 83-й минуте. Итоговый счет установил Риккардо Орсолини, реализовавший пенальти на 90+2-й.

После игры «Милан» расположился на 3-й позиции (46 очков), «Болонья» находится на 7-й строчке (33 балла).