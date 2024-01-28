«Жирона» минимально переиграла «Сельту» и продолжает лидировать в Ла Лиге

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вчера, 17:59

«Сельта» уступила «Жироне» в 22-м туре Ла Лиги (0:1).

Гол забил Порту на 20-й минуте.

После поединка «Сельта» идет на 16-м месте (17 баллов), «Жирона» лидирует (55 очков), опережая на 1 пункт «Реал», у которого есть матч в запасе.