«Жирона» минимально переиграла «Сельту» и продолжает лидировать в Ла Лиге

«Сельта» уступила «Жироне» в 22-м туре Ла Лиги (0:1).
Гол забил Порту на 20-й минуте.
После поединка «Сельта» идет на 16-м месте (17 баллов), «Жирона» лидирует (55 очков), опережая на 1 пункт «Реал», у которого есть матч в запасе.
«Сельта» уступила «Жироне» в 22-м туре Ла Лиги (0:1).
Гол забил Порту на 20-й минуте.
После поединка «Сельта» идет на 16-м месте (17 баллов), «Жирона» лидирует (55 очков), опережая на 1 пункт «Реал», у которого есть матч в запасе.
Похожими на себя лучших каталонцы были только в первые 25 минут, в ходе которых хорошо двигались и эффективно комбинировали, не раз оставляя оборону хозяев не у дел, порой проходя её как нож сквозь масло.
А потом дело существенно застопорилось и постепенно становилось
всё безнадёжнее, причём падала не только общая активность жиронцев, но в их действиях зачастили ещё и невынужденные ошибки на ровном месте в передачах и единоборствах.
Спасли каталонцев 2 вещи-
ужасная реализация хозяев, которые ещё до перерыва могли как минимум
сравнивать, а также- как выяснилось- недостаточная физуха Сельты, сказавшаяся в последние минут 15.
Многое для Жироны решится в следующем туре.
Довольно примитивный, но тяжеловесный и неуступчивый Сосьедад хорошо подходит как экзаменатор для каталонцев.
Одолеет его Жирона- возможно обретёт второе дыхание..
Похожими на себя лучших каталонцы были только в первые 25 минут, в ходе которых хорошо двигались и эффективно комбинировали, не раз оставляя оборону хозяев не у дел, порой проходя её как нож сквозь масло.
А потом дело существенно застопорилось и постепенно становилось
всё безнадёжнее, причём падала не только общая активность жиронцев, но в их действиях зачастили ещё и невынужденные ошибки на ровном месте в передачах и единоборствах.
Спасли каталонцев 2 вещи-
ужасная реализация хозяев, которые ещё до перерыва могли как минимум
сравнивать, а также- как выяснилось- недостаточная физуха Сельты, сказавшаяся в последние минут 15.
Многое для Жироны решится в следующем туре.
Довольно примитивный, но тяжеловесный и неуступчивый Сосьедад хорошо подходит как экзаменатор для каталонцев.
Одолеет его Жирона- возможно обретёт второе дыхание..
Кроме пацанской беготни, я лично, ничего особенного в Жироне не вижу. Всё легко читается и всё просматривается в игре команды. Конечно, когда Барса, дома, получает по 4- 5 мячей от соперников за игру, в команде бардак, то да, при таких делах и Жирона может пошуметь. Мудрый и ушлый Симеоне играет неровно, со спадами, теряет очки на ровном месте. Всё это и позволяет Жироне находится в лидирующей группе. Я никогда не смотрю на место команды в таблице, главное- это игра и неприменно организация игры, её системность! Не вижу я высокой организации игры в Жироне, простая игра, хуторская...
Кроме пацанской беготни, я лично, ничего особенного в Жироне не вижу. Всё легко читается и всё просматривается в игре команды. Конечно, когда Барса, дома, получает по 4- 5 мячей от соперников за игру, в команде бардак, то да, при таких делах и Жирона может пошуметь. Мудрый и ушлый Симеоне играет неровно, со спадами, теряет очки на ровном месте. Всё это и позволяет Жироне находится в лидирующей группе. Я никогда не смотрю на место команды в таблице, главное- это игра и неприменно организация игры, её системность! Не вижу я высокой организации игры в Жироне, простая игра, хуторская...
Серия-отрезок из побед это одно, а реализация моментов и её стабильность - совсем другое!!! Жирона - беспредельщики, над которыми не весит ни груз ответственности, ни тяжесть грядущих трофеев: пацаны просто фигачат всех подряд, не взирая на авторитеты, и не парятся!
Именно такой сценарий и канает в течении одного сезона..., пока РМ и Барса со своими внутренними проблемами разбираются...
Серия-отрезок из побед это одно, а реализация моментов и её стабильность - совсем другое!!! Жирона - беспредельщики, над которыми не весит ни груз ответственности, ни тяжесть грядущих трофеев: пацаны просто фигачат всех подряд, не взирая на авторитеты, и не парятся!
Именно такой сценарий и канает в течении одного сезона..., пока РМ и Барса со своими внутренними проблемами разбираются...