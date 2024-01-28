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«Жирона» минимально переиграла «Сельту» и продолжает лидировать в Ла Лиге

вчера, 17:59
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Сельта» уступила «Жироне» в 22-м туре Ла Лиги (0:1).

Гол забил Порту на 20-й минуте.

После поединка «Сельта» идет на 16-м месте (17 баллов), «Жирона» лидирует (55 очков), опережая на 1 пункт «Реал», у которого есть матч в запасе.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com/
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:15
Павел, появилась информация, что Тухель может возглавить МЮ, в случае, увольнения тренера МЮ и разумеется, если уволят, самого Тухеля.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:10
Да, но, нужно отметить, в составе "Лестера" было три топ-игрока прямо великолепных - Варди, Н'Голо, Марез. При всём уважении, тот же Довбик, скорее, улучшенной версией Дзюбы кажется (хотя для футбола "Жироны" так и надо, они и играют с продавливающим оборону тяжёлым форвардом).
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:26
Не согласен,тут скорее Сельта не заслужила ничью
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:14
Макс- не терзай израненную душу, не возвращай в счастливое прошлое- оно еще болит...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Это уже ближе... к Братьям Карамазовым.
Я дважды перечитывал этот шедевр в разные годы жизни..., и с каждым разом меня словно наизнанку выворачивало...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:08
А какже, "слезинка ребёнка"?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:06
"Если такая команда, как ты говоришь- фигачит всех подряд, значит испанский футбол, как и Серия А- серьезно больны..."

Нет, не больны. Лестер выиграл АПЛ, когда лидеры Англии жевали сопли и перезагружались. И такое бывает, поверь мне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
Нет. Виктор. Я защитник Униженных и Оскорблённых! Как у Достоевского!)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:02
Макс, я тебя знаю- ты защитник, всех слабых и угнетенных. Я смотрю на футбол иначе. Если такая команда, как ты говоришь- фигачит всех подряд, значит испанский футбол, как и Серия А- серьезно больны...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:00, ред.
Было бы лучше, если по флангам играли бы Бамба и Видаль Родригес. Бамбы пока нет из-за Кубка Африки, а Родригес вышел с замены. Выход Дувикаса скорее всего связан, что Бенитес даёт ему шанс, так как он регулярно выходит в матчах как со старта, так и с замены. Дувикас игрок по амплуа похожий на Аспаса, на фланге он все равно не силен. А Аспас и Ларсен не могут поделить позицию ЦФ. Слишком большой выбор форвардов в Сельте, но мало вингеров.
Понятно, что Рафа разобрал на атомы соперника, но было бы ещё лучше использовать наиболее сильные стороны игроков и взять ещё парочку вингеров. Тогда Сельта будет близка к набору очков. Как же все таки важен набор игроков в составе и его качество.
w79qwvcf844v
w79qwvcf844v
вчера в 19:58
Тут скорее по игре Сельта должна была не проиграть, но фортуна была на стороне хозяев.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:58
Павел, как я Вас понимаю- никто не поймёт!!!
Единственное, чего я не хочу, чтобы люди думали, о моей предвзятости к Жироне. Да- я сторонник больших клубов, я за Реал. Уважаю этот клуб- за его Величайшую историю и традиции!!! А Жирону не вижу достойным соперником, не потому что не люблю или люблю, а потому что не вижу в ней солидности. Видел я в жизни однодневок, еще в советском футболе. Но даже тогда, эти команды были системными. А вот в Жироне, при всём желании, ничего не нахожу. Могу, лишь отметить отдельных способных игроков, но и только...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Не упрощай события минувших дней, друг мой!
Серия-отрезок из побед это одно, а реализация моментов и её стабильность - совсем другое!!! Жирона - беспредельщики, над которыми не весит ни груз ответственности, ни тяжесть грядущих трофеев: пацаны просто фигачат всех подряд, не взирая на авторитеты, и не парятся!
Именно такой сценарий и канает в течении одного сезона..., пока РМ и Барса со своими внутренними проблемами разбираются...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Выскочка в следующих трёх матчах хорошую проверку пройдёт.

"Жирона" - РС
РМ - "Жирона"
"Атлетик" - "Жирона"

Учитывая, что последние матчи её ну крайне неубедительны для лидера (поражение 3-2 от аутсайдера "Мальорки", ничья, чудом зацепленная, с последним местом "Альмерией", которая в 10 раз больше их xG создала, победа 1-0 над опять претендентом на вылет "Сельтой" и только разгром мертвейшей "Севильи", которая распродаёт последних игроков под угрозой банкротства среди этого выглядит прилично).

Понимаете, Виктор, что я имею в виду?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:50
Макс, я тебя умоляю. Ну сам же видишь, что Жирона, команда, в лучшем случае одного сезона, но и это под вопросом... Посмотри на общий уровень испанского футбола. Даже Реал играет неровно, и не побеждает однозначно, слабейших соперников. Что ты находишь в Жироне особенного? Обычная команда, веселая, озорная, ну и всё. Никакой системы в игре, бегут, пока силы есть, но похоже, и силы уже на исходе... А последние игры, команда явно испытывает проблемы. Очень похожа, на Наполи прошлого сезона- команда однодневка.

Кроме пацанской беготни, я лично, ничего особенного в Жироне не вижу. Всё легко читается и всё просматривается в игре команды. Конечно, когда Барса, дома, получает по 4- 5 мячей от соперников за игру, в команде бардак, то да, при таких делах и Жирона может пошуметь. Мудрый и ушлый Симеоне играет неровно, со спадами, теряет очки на ровном месте. Всё это и позволяет Жироне находится в лидирующей группе. Я никогда не смотрю на место команды в таблице, главное- это игра и неприменно организация игры, её системность! Не вижу я высокой организации игры в Жироне, простая игра, хуторская...
lotsman
lotsman
вчера в 19:33
Слабовато Жирона. Не могли второй забить. А я рассчитывал.(
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:32
Команда одного сезона, но какая !!!
Это хорошо, когда выскочка-дог терзает/ держит в тонусе грандов, не давая последним клевать носом в чемпионской гонке.
Karkaz
Karkaz ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:56
Пока их крышует МС не вылетят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:52, ред.
Что же творят эти жиронцы !!!!
С 30-го сентября в Ла Лиге не проигрывают....14 игр подряд...11 побед..3 ничьи...
Прям с повышенным интересом жду 10-го февраля....
Реал (Мадрид) - Жирона (Жерона)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:31
Выскочка на 1 сезон... Через год вылетят...
баск
баск
вчера в 18:31, ред.
Жирона взяла очки, но победу не очень-то заслужила..

Похожими на себя лучших каталонцы были только в первые 25 минут, в ходе которых хорошо двигались и эффективно комбинировали, не раз оставляя оборону хозяев не у дел, порой проходя её как нож сквозь масло.

А потом дело существенно застопорилось и постепенно становилось
всё безнадёжнее, причём падала не только общая активность жиронцев, но в их действиях зачастили ещё и невынужденные ошибки на ровном месте в передачах и единоборствах.

Спасли каталонцев 2 вещи-
ужасная реализация хозяев, которые ещё до перерыва могли как минимум
сравнивать, а также- как выяснилось- недостаточная физуха Сельты, сказавшаяся в последние минут 15.

Многое для Жироны решится в следующем туре.
Довольно примитивный, но тяжеловесный и неуступчивый Сосьедад хорошо подходит как экзаменатор для каталонцев.
Одолеет его Жирона- возможно обретёт второе дыхание..
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:22
Жирона это как РС в сезоне 2003-04.
Regista_888
Regista_888 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 18:20
А как можно было поставить против Жироны в этой игре?
Neutron012
Neutron012
вчера в 18:16
Жирона хорошо играла и победила заслуженно.
Mi6
Mi6
вчера в 18:12
Жирондяи вперёд, вперёд, вперёд…!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:12
Жирона-чемпик!)))
Beriner
Beriner
вчера в 18:12
Жирона опять сильнее, с победой!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:12
Весь экспресс запороли! Ска!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:11
Сельта в двух очках от зоны вылета. Подвига ,сегодня, я от неё не ждал. Но очки отобрать у выскочки- они могли вполне...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:09
...два слова о Жироне, вообще не следил,значения не придавал,
данке...???!!!
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