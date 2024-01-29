Ван Дейк не исключил, что покинет «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Защитник ответил на вопрос, останется ли он в «Ливерпуле» после ухода главного тренера клуба , который покинет команду после окончания нынешнего сезона.

Это хороший вопрос, но пока я не знаю, останусь ли в «Ливерпуле».

До конца моего контракта осталось 18 месяцев? Да, но я не знаю, что произойдёт в будущем. Команде предстоит проделать большую работу. Следует найти замену не только тренеру, но и штабу, многое поменяется. Когда об этом будет объявлено официально, посмотрим на ситуацию. Сейчас я ничего не могу сказать по этому поводу.