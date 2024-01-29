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Ван Дейк не исключил, что покинет «Ливерпуль» после ухода Клоппа

вчера, 20:08

Защитник Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, останется ли он в «Ливерпуле» после ухода главного тренера клуба Юргена Клоппа, который покинет команду после окончания нынешнего сезона.

Это хороший вопрос, но пока я не знаю, останусь ли в «Ливерпуле».

До конца моего контракта осталось 18 месяцев? Да, но я не знаю, что произойдёт в будущем. Команде предстоит проделать большую работу. Следует найти замену не только тренеру, но и штабу, многое поменяется. Когда об этом будет объявлено официально, посмотрим на ситуацию. Сейчас я ничего не могу сказать по этому поводу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
теперь ни за что поручиться нельзя ...
n8y28shg7a9m
n8y28shg7a9m
вчера в 20:58
Не говори никогда никогда..... уйдешь и пройдет не более полугода....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:36
Он ещё не понял кто сбитый лётчик?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:27
Ливерпуль при желании найдет замену хорошую. Совсем скоро голландцу 33 года, и по сути, он уже не тот непроходимый ВВД, который был 2-3 года назад.
dvwcq7j6vtgx
dvwcq7j6vtgx
вчера в 20:25
Роль тренера очень велика для многих игроков. А если тренер Супер то это...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:21
Часто бывает, что игроки уходят след за тренером...
Гость
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