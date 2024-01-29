Сане высказался о своём будущем

Нападающий «Баварии» и сборной Германии сообщил, что хочет продолжить карьеру в Мюнхене.

Я уже переговорил на этот счёт с Кристофом Фройндом (спортивный директор «Баварии»), всё в порядке. Мы договорились встретиться вновь. В конце концов, посмотрим, что произойдёт.

Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за неё. В данный момент всё идёт очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене.