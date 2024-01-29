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Сане высказался о своём будущем

вчера, 14:11

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане сообщил, что хочет продолжить карьеру в Мюнхене.

Я уже переговорил на этот счёт с Кристофом Фройндом (спортивный директор «Баварии»), всё в порядке. Мы договорились встретиться вновь. В конце концов, посмотрим, что произойдёт.

Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за неё. В данный момент всё идёт очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 28-летний вингер провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач, а также получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 80 миллионов евро.

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Все комментарии
9gvcrac4ayct
9gvcrac4ayct
вчера в 14:13
А зачем что-то менять когда идёт всё хорошо!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:12
Хороший игрок. Я думаю что руководство команды пойдёт ему нвстречу.
Гость
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