Сане высказался о своём будущем

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане сообщил, что хочет продолжить карьеру в Мюнхене.
Я уже переговорил на этот счёт с Кристофом Фройндом (спортивный директор «Баварии»), всё в порядке. Мы договорились встретиться вновь. В конце концов, посмотрим, что произойдёт.
Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за неё. В данный момент всё идёт очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене.
Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 28-летний вингер провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач, а также получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 80 миллионов евро.