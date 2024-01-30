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Сычёв: «Мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол»

вчера, 11:33

Дмитрий Сычёв высказался о назначении на пост президента футбольного клуба «Иртыш» из Омска.

Для меня, как омича, назначение на эту должность – большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол.

Тот путь, который я прошел на футбольных полях Омска, – это яркий пример, что система раньше работала и давала хорошие традиции. Поэтому наша совместная задача – вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс.

К сожалению, сейчас «Иртыш» находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край.

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Все комментарии
Диванная аналитика
Диванная аналитика
вчера в 16:07
Чего не скажешь только ради трудоустройства когда безработный...
ssyjwqvxh8a6
ssyjwqvxh8a6
вчера в 13:51
Долги надо отдавать и место как раз теплое
nxczgnct68ek
nxczgnct68ek
вчера в 12:55
Заявление громкое, вот только надолго ли его хватит?
ОПС
ОПС
вчера в 12:47
Слишком высокопарно высказался. Вот почему то не верится в правдивость этих слов.
112910415
112910415
вчера в 12:35
ответственность и патриотизм точно имеют место ?
Quilby
Quilby
вчера в 12:16
Одно ясно, Иртышу не повезло.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:06
Пы Сы

Статистика Димы, начиная с 30 лет

2013 Динамо (Минск) 11 (0)
2013—2014 Волга (НН) 16 (0)
2015 Окжетпес 19 (3)
2017—2018 Локомотив-Казанка 20 (1)

4 гола за 5 лет в клубах уровня ФНЛ и ниже. Это с 30 до 35 (!!!) лет для игрока сборной России (!!!).

По мне так редко видишь такую деградацию, наоборот))
adekvat
adekvat
вчера в 12:04
Через год выгонят, и кончится выполнение святого долга.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:03, ред.
Не знаю, как там со священным долгом, но то, что руководство Омской области назначило руководителем государственного клуба человека без управленческого опыта вообще, только за фамилию, это, конечно, шоу. Человек не знает, что такое руководить, что такое бизнес-процессы и т.п.)

С 2018 года он вообще пять лет, судя по Википедии, ничем не занимался)
shlomo
shlomo
вчера в 11:49
И, Дима, такой молодой! И юный Иртыш впереди!

Ну что, Дима вернулся в родной Омск. Но теперь уже в качестве президента Иртыша. Такую же должность в прошлом занимал и отец Дмитрия – Евгений Сычев (с 2003 по 2008 год). А сам экс-игрок сборной начинал карьеру в омском Динамо. Приятно вернуться домой...

Вот и будет набираться управленческого опыта во второй лиге. Он же не в РПЛ и не в сборной будет работать. У Дмитрия два высших образования - ИФК и МГУ. Диплом защитил по финансово-экономической деятельности футбольных клубов. У главного тренера Сборной РФ образование - ДЮСШ в Таллине и курсы на тренерскую категорию.

Пи.Си. Судя по уровню втордива, даже в текущем состоянии и в свои 40 может быть играющим президентом....:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:37
Посмотрим в деле на твою работу. Удачи в любом случае.
Гость
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