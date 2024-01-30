Сычёв: «Мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол»

высказался о назначении на пост президента футбольного клуба «Иртыш» из Омска.

Для меня, как омича, назначение на эту должность – большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол.

Тот путь, который я прошел на футбольных полях Омска, – это яркий пример, что система раньше работала и давала хорошие традиции. Поэтому наша совместная задача – вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс.

К сожалению, сейчас «Иртыш» находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край.