Клопп и Хави открыли портал в тренерский ад. У грандов огромные проблемы с наставниками

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вчера, 19:53

Тренеров поменяют не только «Ливерпуль» и «Барселона».

Старина Анчелотти удержался в «Реале», но Перес был близок к увольнению Карло после поражений от Гвардиолы и Хави в ключевых турнирах прошлого года. Но итальянец как старое божество в новой мифологии. Вымирающий вид наставников, которым важна атмосфера в коллективе. Клопп в «Ливерпуле» тратил время на всё: трансферы, ведь лишился директора Эдвардса, мотивацию и тактику, хотя здесь помогал ассистент Пеп – голландец Линдерс. Но если неожиданно уходит улыбчивый здоровяк Юрген, то не удивят перемены у других грандов. Пора оценить масштабы тренерских тектонических сдвигов 2024 года.

«Бавария»

На днях могли читать, что серый кардинал Хенесс передумал увольнять Тухеля. Но это слухи. А факты говорят, что Кейн может повторить рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге, но остаться без трофеев. Неудачи в Лиге чемпионов и в гонке с «Байером» вместе со сложным характером Тухеля – не только у Киммиха есть вопросы к Томасу, могут привести к смене наставника «Баварии». В идеале нужно ждать год и приглашать Клоппа. Если Юрген соскучился по любимым маминым клецкам, то всё возможно.

ПСЖ

Здесь тоже привязка к результатам в Лиге чемпионов. Бывшему директору парижан Леонардо и шейхам не хватило ума держаться за Анчелотти. Перессорились с Карло и уволили итальянца. Спустя много лет ничего не поменялось. Луис Энрике легко может покинуть ПСЖ , даже если выиграет Лигу 1. Для парижан, которые рискуют превратиться в игрушку семьи Мбаппе, если Килиан выберет деньги шейхов и захватит власть, важно успокоиться. Вот только Луис Энрике и владельцы клуба не отличаются хладнокровием.

«Ливерпуль»

Юрген стал символом нового «Ливерпуля», может уйти с чемпионским кубком. Клопп удивился, что сэр Алекс Фергюсон дважды грозился уйти, а потом менял решение – немец не знал этих фактов из жизни наставника МЮ . Но сам белозубый немец хочет на отдых. Не исключаем, что испортились отношения с руководством «Ливерпуля». Также понятно, что жена могла закиснуть в Англии. Клопп хочет пожить для себя, имеет право. Потом вернется, маньяки не останавливаются, а Юрген одержим футболом.

«Челси»

Почеттино дадут время? Так долги растут, доходы будут падать. Маурисио изначально казался странной ставкой, но все тренерские решения Боэли мимо кассы. Если не считать кассу клубов, у которых «Челси» втридорога покупает сырых футболистов. Почеттино вряд ли останется надолго, но проблема том, что никто не хочет в «Челси» из числа самых завидных «женихов» на рынке тренеров. Боэли испугался молодости Нагельсманна, Юлиан ушел в сборную Германии.

«Манчестер Юнайтед»

О МЮ говорим часто, ведь темы для футбольных разговоров генерируют актуальные новости. Но поводы редко счастливые. Можно похвалить Магуайра за набор формы, но Харри это делает ради Евро-2024. А в МЮ остается вингер Антони без голов и с судами, вратарь Онана с крупными ошибками и тренер тен Хаг, который много на себя взял. А новый совладелец клуба Рэтклифф собирает банду лысых. Наводняет клуб знакомыми, но может попасть в ловушку. Если тен Хаг не выйдет в ЛЧ , у МЮ будет новый тренер.

«Рома»

Успехи Моуриньо в еврокубках подняли римлян в рейтинге УЕФА выше «Барселоны», «Атлетико» и «Ювентуса». Но в Серии А токсичный Жозе не побеждал, поэтому был уволен из «Ромы». Клуб не входит в число самых доходных в мире, как предыдущие участники списка, но легендарный Даниэле Де Росси вряд ли удержится в непростой команде надолго. Моуриньо не стал вторым Капелло, поиски «волков» продолжаются.

«Боруссия» Д

Хорватскому немцу 41 год, но у него аура Почеттино – уставшего наставника, который обречен на сезоны без трофеев. Терзич отдал чемпионство «Баварии» год назад. У «Боруссии» Д были таланты, вроде Холанда и Беллингема, но на другой уровень не перешли. Немцы могут пройти ПСВ в плей-офф ЛЧ , хотя голландцы с чемпионским подходом, но Терзич не Клопп. Эдина могут уволить, если не запрыгнут в Лигу чемпионов.

«Барселона»

Хави объявил об уходе в конце сезона. У «Барселоны» столько проблем, что тренер Эрнандес сорвался. Скатился к критике арбитров, а болельщиков клуба и каталонскую прессу обвинил в давлении. Хави не оказался новым Гвардиолой, что нормально, ведь Хосеп феномен. «Барселона» в ужасном финансовом состоянии, все удивляют мечты о Хаби Алонсо и Де Дзерби. Грезят Клоппом, а назначат тренера «Лас-Пальмаса» Пимьенту?

«Севилья»

Создатель успешной в еврокубках «Севильи» директор Мончи поссорился с руководством клуба и ушел в «Астон Виллу». Нынешняя команда тренера Эмери на четвертом месте в АПЛ , а «Севилья» идет на вылет в Ла Лиге. Четыре поражения в чемпионате подряд, одна несчастная победа над «Гранадой» в пятнадцати последних турах. Состояние ужасное, Рамос не спасает в раздевалке, а «Жирона» вынесла «Севилью» со счетом 5:1.

«Наполи»

Чемпионская версия «Наполи» умерла в день ухода Спаллетти. Ставка на Руди Гарсию предсказуемо не сыграла. Владелец клуба Де Лаурентис струсил и не пригласил хорвата Тудора, выбрал скучный вариант с ветераном Маццарри. Клуб на девятом месте, ниже «Ромы», уволившей Моуриньо. Также проиграли «Интеру» в финале Суперкубка Италии. У «Наполи» сильный состав, но Осимхену и Кварацхелии не повезло с тренерами.

«Байер»