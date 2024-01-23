«Динамо» объявило о смене председателя совета директоров клуба

Юрий Соловьев покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо».
Эту должность занял Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета директоров, советником председателя органа.
Соловьев возглавлял совет директоров с июля 2019 года.
Юрий Соловьев покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо».
Эту должность занял Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета директоров, советником председателя органа.
Соловьев возглавлял совет директоров с июля 2019 года.
- Блин, вот меня всегда интересовал этот вопрос: а сколько же их всего? Директоров-то? Если их аж целый совет! На любом производстве (будь то завод, фабрика, сельхозпредприятие и т.д.) - всегда 1 директор! Тогда и порядок будет, а если нет - есть с кого спросить... А тут целый совет! Кто виноват? - Да никто! У нас совет. По ходу виновным всегда будет только председатель...
- Блин, вот меня всегда интересовал этот вопрос: а сколько же их всего? Директоров-то? Если их аж целый совет! На любом производстве (будь то завод, фабрика, сельхозпредприятие и т.д.) - всегда 1 директор! Тогда и порядок будет, а если нет - есть с кого спросить... А тут целый совет! Кто виноват? - Да никто! У нас совет. По ходу виновным всегда будет только председатель...