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«Динамо» объявило о смене председателя совета директоров клуба

вчера, 14:45

Юрий Соловьев покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо».

Эту должность занял Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета директоров, советником председателя органа.

Соловьев возглавлял совет директоров с июля 2019 года.

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Все комментарии
ufv9cbbak7h2
ufv9cbbak7h2
вчера в 17:48
Плохо деньги зарабатывал, нужен другой мойщик.
112910415
112910415
вчера в 17:46
как бы хуже не стало
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:40
- И я о том же! "На одного с сошкой - семеро с ложкой" - русская народная пословица. А народ зря не скажет...
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Доброго Здоровья Хиромант!
Вы знаете в вашем любимом клубе тоже решения принимаются коллегиально, только не Советом директоров как в Динамо, а Правлением, как в колхозе, и входит в состав его правления аж девять человек. В общем те же яйца, только в профиль.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:23, ред.
Юрий Алексеевич абсолютно далёк от футбола, а его назначение на пост Председателя совета директоров клуба была вызвана скорее желанием руководства ВТБ обеспечить тотальный контроль за финансовой деятельностью своего непрофильного актива на начальном этапе одним из своих топ-менеджеров, а не организацией футбольного хозяйства. После начала СВО вероятность того, что Соловьёв под санкциями наших недругов очень высока, а это несомненно сказывается как на самом банкире, так и на футбольном клубе и это могло послужить поводом для его выведения из состава руководителей ФК. Теперь по истечении почти пятилетнего срока, "серый кардинал" Дмитрий Гафин который фактически и занимался всеми внутренними организационными вопросами, наконец-то заслужил доверие у банкиров и возглавил совет директоров футбольного клуба Динамо Москва. Хочется верить, что под его руководством в фк выйдет на новый уровень развития и у болельщиков не будет поводов не то что ругать, но даже критиковать администрацию своей любимой команды. Болейте за своих, а не против чужих!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:18
Чтото многие стали менять деректоров, мода чтоли такая!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:13
Штат у них слишком большой, а футбола нет...
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:09
«Динамо» объявило о смене председателя совета директоров клуба

- Блин, вот меня всегда интересовал этот вопрос: а сколько же их всего? Директоров-то? Если их аж целый совет! На любом производстве (будь то завод, фабрика, сельхозпредприятие и т.д.) - всегда 1 директор! Тогда и порядок будет, а если нет - есть с кого спросить... А тут целый совет! Кто виноват? - Да никто! У нас совет. По ходу виновным всегда будет только председатель...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 15:36
Игру на каком-то музыкальном инструменте?
sova147
sova147
вчера в 15:16
Пора поставить уже певца Лещенко!!! Он игру быстро наладит
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
Истинные причины мы не узнаем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Очевидно плановая ротация...)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:48
Не знаю внутренней кухни Динамо, но знаю, что менять в последние годы там надо было не тренеров, а как раз руководство клуба. Не знаю, хорошая ли новость или плохая для болельщиков Динамо, может выгнали человека, который развивал клуб. А может выгнали того, из-за кого клуб деградировал. Надеемся, что это пойдет на пользу клубу
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