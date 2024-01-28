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Хави ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 17:09

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чем будет заниматься после ухода из клуба.

Не знаю, поскольку из-за этой работы я меньше времени уделяю семье. Мои близкие страдают, а я не могу быть таким эгоистом всю карьеру.

Я останусь дома на некоторое время, чтобы отдохнуть с детьми.

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Барселона  Хави
Перевод с marca.com
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:29
MLS или саудиты 🤷‍♂️
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:50
После таких результатов отдыхать надо года 2-3 не меньше, пока всё не забудется !
balalay
balalay
вчера в 18:10
основная новость в том, что игроки барселоны попросили хави остаться
shur
shur ответ 9g53junqrpnm (раскрыть)
вчера в 17:53
...там телеграмм из Майами полный почтовый ящик, от Месси, Суареса, Альбы,Бускетса, Бэкхема...."Ждём, твои бандерлоги...!!!"
shur
shur
вчера в 17:51
...тут ситуация конечно на пределе, когда на работе (в клубе) всё
из рук ,ног, валется, сплошные нервы, такой же и домой приходишь,заведённый, никому не рад и тебе не рады, это для
мужика в расцвете сил и возможностей - ненормально ...!!!!!!!!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:40
Отдохнуть надо и спустя полгода принять команду попроще
9g53junqrpnm
9g53junqrpnm
вчера в 17:35
Думаю что долго он дома не останется.... Бэкхем наверное уже удочку по поводу него пытается забросить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Я останусь дома на некоторое время, пока не позвонят из саудитии
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