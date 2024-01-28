Хави ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чем будет заниматься после ухода из клуба.
Не знаю, поскольку из-за этой работы я меньше времени уделяю семье. Мои близкие страдают, а я не могу быть таким эгоистом всю карьеру.
Я останусь дома на некоторое время, чтобы отдохнуть с детьми.
из рук ,ног, валется, сплошные нервы, такой же и домой приходишь,заведённый, никому не рад и тебе не рады, это для
мужика в расцвете сил и возможностей - ненормально ...!!!!!!!!!!
из рук ,ног, валется, сплошные нервы, такой же и домой приходишь,заведённый, никому не рад и тебе не рады, это для
мужика в расцвете сил и возможностей - ненормально ...!!!!!!!!!!