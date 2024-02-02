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Названы условия, при которых «Железничар» продлит контракт с Игнатьевым

вчера, 10:46

Президент «Железничара» Зоран Наункович рассказал, при каких условиях будет продлён контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.

Мы думаем, что Иван Игнатьев может помочь нашей команде забивать больше голов. При условиии, что мы останемся в лиге и если Иван почувствует себя в Сербии и Панчево как дома, то есть возможность, что он задержится в нашем клубе не только на полгода, но и останется с нами и на следующий сезон. Для «Железничара» это первый год в Суперлиге, но мы хотим остаться здесь на долгое время.

Текущее соглашение россиянина с «Железничаром» рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
2r9bmcds4j9z
2r9bmcds4j9z
вчера в 12:03
Лишь бы финансово они игнатьева потянули.
112910415
112910415
вчера в 12:03
" Если Иван почувствует себя как дома ..."
они правда не в курсе, что дома Иван привык систематически дисциплину нарушать ?!
ОПС
ОПС
вчера в 11:46
Большие надежды с ним связывают. Надо Ивану постараться не разочаровать никого.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Ну да . Время покажет. У Железничара есть ещё время исправить создавшуюся ситуацию.
Гость
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