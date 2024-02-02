Названы условия, при которых «Железничар» продлит контракт с Игнатьевым

Президент «Железничара» Зоран Наункович рассказал, при каких условиях будет продлён контракт с нападающим .

Мы думаем, что Иван Игнатьев может помочь нашей команде забивать больше голов. При условиии, что мы останемся в лиге и если Иван почувствует себя в Сербии и Панчево как дома, то есть возможность, что он задержится в нашем клубе не только на полгода, но и останется с нами и на следующий сезон. Для «Железничара» это первый год в Суперлиге, но мы хотим остаться здесь на долгое время.