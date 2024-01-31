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В ЦСКА прояснили ситуацию с переговорами по новому контракту Чалова

вчера, 20:48

По информации источника, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не продлевает контракт с клубом.

Сообщается, что существуют две причины этого: во-первых, игрок по-прежнему надеется получить предложение из Европы, на что в ситуации с истекающим в конце 2024 года соглашением шансов больше. Во-вторых, предлагаемый в данный момент «армейцами» вариант не выглядит максимально привлекательным — речь идёт о сумме около 1,5 млн евро.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с переговорами:

Да, мы ведём переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Фёдору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
останется в команде, за неимением других вариантов !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Надеяться можно еще очень долго. Надо уже как то все таки определяться.
Интерес
Интерес
вчера в 23:13
Мне никого не надо,и никого не жаль.Это поколение не стоит оценивать старорежимными мерками.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:59
Приветствую, Дружище!!!
Коротко и ясно!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
...приветствую, шерше ля фам, как то так!
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:54
...вообще то было бы здорово...!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:34
Если хочет уезжать, то надо это делать уже сейчас, весной 26 годков уже, самое то.
Думаю французскую лигу смог бы потянуть при должном подходе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:30
Я не готов оспаривать утверждение, что он "не потянул чемпионат Швейцарии", т.к. это было почти 2 года назад и он там был несколько месяцев, попав на смену тренеров. Но я готов поспорить, что по уровню Чалов не ниже , например Захаряна, или Миранчука, которые пыхтят в топ-5 Европы. Я не завышаю уровень Чалова, но в середняках Европы он бы не затерялся. С нетерпением жду обоснованных возражений, именно обоснованных. Заранее спасибо.
pomor45
pomor45
вчера в 22:09
Молодая жена (шея) поворачивает Федину голову в сторону Европы. Какой будет клуб - неважно.
nubom
nubom
вчера в 22:00
Медведев с лукавой ухмылкой потянулся к телефону...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:30
Я не понимаю, в какой клуб хочет перейти Федя, который не потянул чемпионат Швейцарии? В Мальту, что ли)

Обычная ситуация для последних 20 лет, паспортист шантажирует клуб) Убрали бы лимит, Федя сейчас с 500 к зарплаты потел)
Capral
Capral
вчера в 21:23
Тюкавин тоже, полгода цену набивал, ждал приглашения из Европы. Когда понял, что ждать нечего, а в ДИНАМО зарплату подняли- решил остаться. Думаю, и с Чаловым, такая же ситуация. Чалов- лидер атак ЦСКА, однозначно, очень важный и полезный игрок. Но всегда, при таких делах, задаю себе вопрос: где клубная любовь, преданность, особенно сейчас, когда команда, так нуждается в ценных кадрах... Неужели готов, прямо сейчас, при наличии достойного предложения из Европы- сбежать?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:11
Вариант с Монако пока не реален, предложений от других клубов нет. Шансы остаться в ЦСКА велики. .Болельщики ЦСКА будут рады если Фёдор остается в клубе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:58
С учетом отсутствия реальной возможности перейти в приличный европейский клуб и не только у Чалова, но вообще у кого либо из РПЛ, я думаю найдут взаимоприемлемые условия для контракта.
Гость
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