В ЦСКА прояснили ситуацию с переговорами по новому контракту Чалова

По информации источника, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не продлевает контракт с клубом.
Сообщается, что существуют две причины этого: во-первых, игрок по-прежнему надеется получить предложение из Европы, на что в ситуации с истекающим в конце 2024 года соглашением шансов больше. Во-вторых, предлагаемый в данный момент «армейцами» вариант не выглядит максимально привлекательным — речь идёт о сумме около 1,5 млн евро.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с переговорами:
Да, мы ведём переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Фёдору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна.