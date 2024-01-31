В ЦСКА прояснили ситуацию с переговорами по новому контракту Чалова

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вчера, 20:48

По информации источника, нападающий ЦСКА пока не продлевает контракт с клубом.

Сообщается, что существуют две причины этого: во-первых, игрок по-прежнему надеется получить предложение из Европы, на что в ситуации с истекающим в конце 2024 года соглашением шансов больше. Во-вторых, предлагаемый в данный момент «армейцами» вариант не выглядит максимально привлекательным — речь идёт о сумме около 1,5 млн евро.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с переговорами: