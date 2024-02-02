«Зенит» заключил новый контракт с Кассьеррой

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вчера, 15:40

«Зенит» заключил новый долгосрочный контракт с нападающем сборной Колумбии . Сумма отступных повышена с 20 до 30 миллионов евро.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт истекал летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.