«Зенит» заключил новый контракт с Кассьеррой

«Зенит» заключил новый долгосрочный контракт с нападающем сборной Колумбии Матео Кассьеррой. Сумма отступных повышена с 20 до 30 миллионов евро.
Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт истекал летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.
Вроде и пушечного удара нет...вроде и скорость не сумасшедшая...вроде и дриблинг не огонь....но...мячик от их ноги чаще чем у других залетает в ворота....Дзюба был из той же серии....
Удачи Кассьерре !!!
Лишь один игрок в этом веке забил в РПЛ более 25 голов...
Пусть Карьерре тоже повезёт !!!
Вроде и пушечного удара нет...вроде и скорость не сумасшедшая...вроде и дриблинг не огонь....но...мячик от их ноги чаще чем у других залетает в ворота....Дзюба был из той же серии....
Удачи Кассьерре !!!
Лишь один игрок в этом веке забил в РПЛ более 25 голов...
Пусть Карьерре тоже повезёт !!!