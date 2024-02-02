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«Зенит» заключил новый контракт с Кассьеррой

вчера, 15:40

«Зенит» заключил новый долгосрочный контракт с нападающем сборной Колумбии Матео Кассьеррой. Сумма отступных повышена с 20 до 30 миллионов евро.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт истекал летом 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 22 матча, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:14
Бывают такие ребята....
Вроде и пушечного удара нет...вроде и скорость не сумасшедшая...вроде и дриблинг не огонь....но...мячик от их ноги чаще чем у других залетает в ворота....Дзюба был из той же серии....

Удачи Кассьерре !!!
Лишь один игрок в этом веке забил в РПЛ более 25 голов...
Пусть Карьерре тоже повезёт !!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:21
Лучшего бомбардира не отдадим!
Regista_888
Regista_888
вчера в 17:09
Интересно сколько там насыпали?
Capral
Capral
вчера в 16:57
Скажу коротко, словами, М.С.Горбачёва: "И это правильно"!
nubom
nubom
вчера в 16:55
Ну вот, Зенит и нашел замену Малкому …в "Аль Хиляле" ...
adekvat
adekvat
вчера в 16:38
Правильно теперь и продать дороже можно.
112910415
112910415
вчера в 16:23
проблемная Севилья горько плачет ! )
Вещий
Вещий
вчера в 16:19
С чем клуб и игрока поздравляем. Теперь отрабатывай на поле такое доверие.
la-respect0
la-respect0
вчера в 16:06
Помню как он нехило так разрывал за Йонг Аякс , но что-то после затих , а в РПЛ уровень чуть выше , чем в Пердиве Голландии)).Цена слишком завышена , отдадут потом за 5-10 максимум.
wzf6vnn7bpyy
wzf6vnn7bpyy
вчера в 15:58
Думаю что Колумбиец даже и не сопротивлялся подписанию....:)))
4x6xf6wfrtzn
4x6xf6wfrtzn
вчера в 15:53
Думаю что в новом контракте Матео не обидели в зарплате...:))
lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Ну вот и хорошо всё разъяснилось. Слухов об уходе Касьерры больше не будет.
j8yq4dabykkg
j8yq4dabykkg
вчера в 15:47
Пока один из лучших в Зените.... правильно все сделали.
Гость
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