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«Дам 10 000 фунтов, если победишь». Мудрик вступил в спор с фанатом «Челси»

вчера, 18:24

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях.

После поражения «синих» в матче 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» фанат написал: «Что за фигня с тобой происходит? Ты забыл, как играть в футбол? Может, тебе следует провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты на поле, у нас на одного игрока меньше».

Мудрик ответил болельщику: «Приходи сыграть со мной один на один на 10 000 фунтов».

Болельщик отказался от предложения украинца, однако написал, что готов лично платить футболисту деньги, когда он будет забивать. Скриншот переписки с фанатом Мудрик опубликовал в своих соцсетях.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:35
Мудрик, это это лишь формальность. Америкос решил дать денег Украине, и все это провернули под прикрытием трансфера Мудрика. Это же очевидно.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:06
Забавно читать, как на Соккере комментаторы сначала пишут, что футболисты зажрались и живут в отрыве от реальности, а потом пишут, что на месте футболиста не стали бы общаться с болельщиками, мало ли что они там пишут.
Naherger
Naherger
вчера в 22:02
Если его обыграет болельщик он контракт свой должен будет ему отдать и место в челси.а сам идти улицы в Донецке подметать
eleven LC
eleven LC ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 21:15
Вполне возможно!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:55
Мудрик нулевой
Zak11
Zak11
вчера в 20:21
Изначально было катастрофической ошибкой покупать Мудрика за такие большие деньги. Человек и четверти этой суммы не стоит по сути. Игрок абсолютно ни о чём. И не стоит от него ждать чего то большего, если Челси хочет вернуться в Топ, то прежде всего им нужно избавиться от этого игрока)
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:13, ред.
Сколько этому Мудрику лет, 12? Обычно только школьники могут позориться, а потом еще и публиковать это в соцсетях.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:12
Просто МУДрик…
la-respect0
la-respect0
вчера в 20:11
Хахааааа , помню в доте также было ))))))).Командная игра , но го на сфах 1х1 ?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:44
Мда уж....позорище просто. Прям как наш Федька
Regista_888
Regista_888 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 19:30
У него фамилия не от слова мудрость, а от слова муд..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:19, ред.
Такое предложение не от большого ума, а если быть точнее от большой тупости.
Таким поведением Мудрик признаёт свой уровень.
Ну, а какой может быть уровень профессионального футболиста если он на поле полный ноль и предлагает сравниться с простыми болельщиками?
Это фиаско распиаринного недофутболиста.
А какой будет следующий ход Мудрика? Сыгать один в один с беременной женщиной на 9 месяце беременности?
Херой однако...
adekvat
adekvat
вчера в 19:14
На базаре два дурака один продает, другой покупает.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:58
Мудрик отвечает фанатам Челси как то не мудро
Значит он,профессиональный футболист даст 10000 фунтов просто фанату если тот его обыграет?!
Он бы лучше отвечал на футбольном поле своей игрой и вопросов бы не было!
Интерес
Интерес
вчера в 18:42
КАкое мне дело до этого Мудика?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:42
Да да, Маэстро, а я и не подумал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может быть, ничего исключать нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Возможно, такой, тонкий дальний подход!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проверка на вшивость...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:39
Или Абрамович)...
112910415
112910415
вчера в 18:39
нормальный диалог-то
Capral
Capral
вчера в 18:38
Я бы даже не отвечал. Мало ли, какой сумашедший пишет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
Фанаты "Синих" проверяют новый способ, лишний раз мотивировать игроков...)
Igo0rek
Igo0rek ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:36
С чего такой вывод?
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:32
Провокация от болельщика удалась
Futurista
Futurista
вчера в 18:31, ред.
Абрамович ответил: Я за 10000 с дивана не встану...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:26
Судя по диалогу, это точно не Мудрик...
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