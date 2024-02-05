«Дам 10 000 фунтов, если победишь». Мудрик вступил в спор с фанатом «Челси»

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вчера, 18:24

Полузащитник «Челси» вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях.

После поражения «синих» в матче 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» фанат написал: «Что за фигня с тобой происходит? Ты забыл, как играть в футбол? Может, тебе следует провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты на поле, у нас на одного игрока меньше».

Мудрик ответил болельщику: «Приходи сыграть со мной один на один на 10 000 фунтов».

Болельщик отказался от предложения украинца, однако написал, что готов лично платить футболисту деньги, когда он будет забивать. Скриншот переписки с фанатом Мудрик опубликовал в своих соцсетях.