«Дам 10 000 фунтов, если победишь». Мудрик вступил в спор с фанатом «Челси»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях.
После поражения «синих» в матче 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» фанат написал: «Что за фигня с тобой происходит? Ты забыл, как играть в футбол? Может, тебе следует провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты на поле, у нас на одного игрока меньше».
Мудрик ответил болельщику: «Приходи сыграть со мной один на один на 10 000 фунтов».
Болельщик отказался от предложения украинца, однако написал, что готов лично платить футболисту деньги, когда он будет забивать. Скриншот переписки с фанатом Мудрик опубликовал в своих соцсетях.
Таким поведением Мудрик признаёт свой уровень.
Ну, а какой может быть уровень профессионального футболиста если он на поле полный ноль и предлагает сравниться с простыми болельщиками?
Это фиаско распиаринного недофутболиста.
А какой будет следующий ход Мудрика? Сыгать один в один с беременной женщиной на 9 месяце беременности?
Херой однако...
Таким поведением Мудрик признаёт свой уровень.
Ну, а какой может быть уровень профессионального футболиста если он на поле полный ноль и предлагает сравниться с простыми болельщиками?
Это фиаско распиаринного недофутболиста.
А какой будет следующий ход Мудрика? Сыгать один в один с беременной женщиной на 9 месяце беременности?
Херой однако...
Значит он,профессиональный футболист даст 10000 фунтов просто фанату если тот его обыграет?!
Он бы лучше отвечал на футбольном поле своей игрой и вопросов бы не было!
Значит он,профессиональный футболист даст 10000 фунтов просто фанату если тот его обыграет?!
Он бы лучше отвечал на футбольном поле своей игрой и вопросов бы не было!