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Матч «Фамаликау» и «Спортинга» перенесён из-за драки фанатов

вчера, 23:53
ФамаликауЛоготип футбольный клуб Фамаликау (Вила Нова де Фамаликау)-:-Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингВчера в 21:00 Матч перенесен

Матч чемпионата Португалии между «Фамаликау» и «Спортингом» перенесён.

Сообщается, что перед игрой фанаты «зелено-белых» напали на болельщиков команды хозяев в баре, расположенном недалеко от стадиона «Мунисипал де Фамаликау». Нарушители общественного порядка воспользовались тем, что в данном месте присутствовали лишь два сотрудника полиции.

Работник «Фамаликау», который отвечает за работу с болельщиками, был доставлен в больницу, поскольку получил серьезные травмы. Позднее стало известно еще о пяти пострадавших. Отмечается, что фанаты использовали камни, бутылки и стулья.

Сначала матч хотели перенести на час, но затем встречу передвинули на другой день.

Для проведения поединка и обеспечения безопасности не хватает полицейских и других сотрудников. Это связано с забастовкой полицейских, они требуют улучшения финансовых условий их труда.

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Все комментарии
therapy
therapy
сегодня в 10:33
Надеюсь Спортингу это не аукнится, Беспорядки были ведь за пределами стадиона
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Не дали фанатам повеселиться - это точно!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:42
Правильно перенесли. Если бы решили проводить сразу и без зрителей, те бы просто вынесли бы все двери и ворота. А сейчас поуспокоются и будет все нормально.
hktr8zcf3fx6
hktr8zcf3fx6
сегодня в 07:18
Можно просто сыграть без зрителей.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:47
Да уж удивили португезы
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:52
Горячие португальские парни.
drug01
drug01
сегодня в 00:15
Трудное время Португалии полиция бастует а болельщики срывают игру
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Видно серьёзное было побоище , если не стали рисковать и перенесли на сутки...
Гость
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