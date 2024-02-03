Матч «Фамаликау» и «Спортинга» перенесён из-за драки фанатов

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вчера, 23:53

Матч чемпионата Португалии между «Фамаликау» и «Спортингом» перенесён.

Сообщается, что перед игрой фанаты «зелено-белых» напали на болельщиков команды хозяев в баре, расположенном недалеко от стадиона «Мунисипал де Фамаликау». Нарушители общественного порядка воспользовались тем, что в данном месте присутствовали лишь два сотрудника полиции.

Работник «Фамаликау», который отвечает за работу с болельщиками, был доставлен в больницу, поскольку получил серьезные травмы. Позднее стало известно еще о пяти пострадавших. Отмечается, что фанаты использовали камни, бутылки и стулья.

Сначала матч хотели перенести на час, но затем встречу передвинули на другой день.

Для проведения поединка и обеспечения безопасности не хватает полицейских и других сотрудников. Это связано с забастовкой полицейских, они требуют улучшения финансовых условий их труда.