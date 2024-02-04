Фанаты «Баварии» забросали поле шоколадками. С трибун метали свиную голову, скутер, анчоусы и живого петуха

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вчера, 10:23

Часть футбольного фольклора.

Фанаты «Баварии» присоединились к протесту

На двенадцатой минуте матча «Баварии» против «Боруссии» М фанаты на трибуне за спиной у Нойера забросали поле шоколадными монетками. Не первый раз в истории, когда ультрас «Баварии» бросают на газон символические деньги. В прошлом так делали в выездном поединке Лиги чемпионов против «Андерлехта». Для немцев билеты на матч стоили от 70 до 100 евро, что возмутило поклонников «Баварии», поэтому закидали поле фальшивыми купюрами.

А сейчас проблема в привлечении Бундеслигой стороннего спонсора. Немцы не могут продавать клубы иностранцам, таков закон. «Лейпциг» обошел запрет, за что его ненавидят ультрас других клубов. Фанаты из Дрездена однажды швырнули в игре с «Лейпцигом» на поле голову быка, символа соперника. Теперь чиновники хотят продать долю будущих доходов от трансляций матчей стороннему инвестору. Жадность породила отпор. А фанаты «Боруссии» Д бросали на поле фальшивые золотые слитки в игре против «Ньюкасла» в ЛЧ . Им не нравится новый формат турнира, считают его отражением жадности людей из УЕФА .

Трудно оспорить данное мнение. «Бавария» обыграла опасную для неё «Боруссию» М после сбора шоколадных монет с поля. Но сигнал отправлен – фанаты не хотят продавать футбольные традиции непонятным людям. Подобные акции будут продолжаться в исполнении болельщиков разных немецких клубов.

Брошенные на поле предметы бывают опасными

Матч Лиги чемпионов между «Ромой» и киевским «Динамо» прервали после того, как в знаменитого арбитра Андерса Фриска бросали зажигалки и монеты. Один из мелких предметов рассек ему голову. Шведу оказывали помощь, а затем он принял решение прервать поединок при счете 0:1 в пользу киевлян. Позже «Рома» получила техническое поражение. А польский клуб «Висла» выгнали на год из еврокубков после выходки их безумного фаната. Персонаж, позже обвиняемый в грабежах и убийствах, а потом сдавший подельников полиции, в матче против «Пармы» бросил в голову Дино Баджо раскладной нож. Финка попала хавбеку в голову рукояткой, а не лезвием в глаз, но пришлось накладывать швы. Также ножами бросались год назад фанаты в Турции, там дикие не только болельщики, но даже владельцы клубов.

Ярость фанатов иногда выходит за рамки. Болельщики «Интера» получили пожизненный запрет на посещение матчей после кражи скутера у фанатов «Аталанты». Соперники добирались из Бергамо в соседний Милан на популярных в Италии мопедах. На них напали толпой по дороге, а украденный скутер сбросили с верхнего яруса на «Сан-Сиро». Безумная акция оставила «Интер» без зрителей на два поединка. А один из самых известных случаев произошёл с будущим игроком «нерадзурри» Луишем Фигу. Капитан «Барселоны» перешел в «Реал», поэтому в Эль Класико в него метнули свиной головой вместе с бутылками и зажигалками. Кстати, эта голова хранится в музее «Барселоны».

Также нередко на поле прилетали файеры и петарды. Страдали не только Дида из «Милана», но и Шунин в матче «Динамо» и «Зенита», а ещё Акинфеев в игре Черногории и России. Позже фанат, который попал в Игоря файером, отправлял ему в подарок часы из монастыря и просил прощения. Ультрас осудили на 3.5 месяца, а Черногории влепили техничное поражение.

Игрушки для взрослых против милой традиции

Голкипер «Бока Хуниорс» Карлос Наварро после неудачи в зарубежных клубах вернулся в Аргентину. И подписал контракт с «Индепендьенте», врагами «сине-желтого» клуба. Наварро бурно отпраздновал гол в ворота «Бока Хуниорс» в одном из поединков, поэтому в следующей игре на поле прилетели десятки игрушек для взрослых. Фанаты «передали» предметы фаллической формы голкиперу и его маме. Судья проигнорировал эпизод, но история на этом не завершилась. После перехода Наварро в другой клуб в дом вратаря ворвались и избили хозяина. Дело не раскрыли, но подозреваемыми были фанаты «Бока Хуниорс».

Аргентинцы не отличились оригинальностью, как и фанаты клубов из России, которые предлагали Роберто Карлосу и Венделу бананы. Расистские выходки не оригинальные, но и не самые опасные для жизни игроков. Например, в матче клуба из Ирана против «Аль-Ахли» на поле полетела граната. Футболист её поднял и выбросил за пределы поля – последовал взрыв. Никто не пострадал, но это был не первый случай в Иране с гранатами. В начале века ранили футболиста из Северной Кореи. Куда безобиднее болельщики ПАОКа, они забросали скамейку «Олимпиакоса» анчоусами. Игроков знаменитого клуба презрительно называют «анчоусами». Также технично повели себя фанаты «Чарльтона» и «Ковентри», когда оба клуба оказались в руках бездарных управленцев – отправили на поле резиновых свинок.

От игрушечных животных переходим к живым. По версии тренера Григоряна, его не взяли на работу в сборную Армении из-за прозвища от фанатов «Луча». Один из хулиганов бросил с трибун в сторону бывшего тренера клуба из Владивостока живого петуха. Фанаты бывают дикими, поэтому на поле бросали мобильные телефоны – одного из болельщиков «Ливерпуля», который не попал в Руни, легко вычислили и быстро наказали, и зонты – в Месси не попали, но помощнику арбитра другого поединка рассекли голову. Также часто на поле летят теннисные мячи, их легко пронести на стадион. Так сделали фанаты «Базеля», когда их матч перенесли из-за поединка теннисиста Федерера. Так поступили болельщики «Рединга» недавно, ведь их любимый клуб довели до ручки. Есть большая разница между бросанием опасных предметов в участников матча и акциями протеста.