Мошенники обманывают фанатов «Ливерпуля», выдавая себя за Хаби Алонсо

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вчера, 22:41

Полиция Таиланда официально предупреждает граждан страны, что они не велись на уловки мошенников в социальных сетях, если те выдают себя за главного тренера «Байера» .

Злоумышленники под видом рулевого пишут болельщикам «Ливерпуля» из Таиланда примерно следующее:

Я Хаби Алонсо. Я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне. Однако сейчас у меня не хватает денег на авиабилеты в Англию. Можете одолжить мне 300 бат?

Многие фанаты «красных» повелись на данную уловку. Их даже не смутил тот факт, что Хаби Алонсо не знает тайский язык, на котором писали мошенники.