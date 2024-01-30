Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Мошенники обманывают фанатов «Ливерпуля», выдавая себя за Хаби Алонсо

вчера, 22:41

Полиция Таиланда официально предупреждает граждан страны, что они не велись на уловки мошенников в социальных сетях, если те выдают себя за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Злоумышленники под видом рулевого пишут болельщикам «Ливерпуля» из Таиланда примерно следующее:

Я Хаби Алонсо. Я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне. Однако сейчас у меня не хватает денег на авиабилеты в Англию. Можете одолжить мне 300 бат?

Многие фанаты «красных» повелись на данную уловку. Их даже не смутил тот факт, что Хаби Алонсо не знает тайский язык, на котором писали мошенники.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пять человек арестовали после прерывавшегося матча Кубка Англии
29 января
Клопп — о песнях про себя: «Люди уже меня не слушают! И это замечательно!»
28 января
Месси подписал футболку болельщику во время стояния в пробке
27 января Видео
Официально«Севилья» выйдет на матч с «Атлетико» в траурных повязках
25 января
Разгневанные китайские фанаты ворвались в отель, где живёт клуб Роналду
24 января Видео
СлухиМэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки
16 января
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:08
Сто пудова развод приезжих из России ))
8vhys6ra9akh
8vhys6ra9akh ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:20
Исправили, спасибо.
112910415
112910415
сегодня в 06:42
многие люди доверчивы недопустимо ...
112910415
112910415
сегодня в 06:41
Злоумышленники под видом пишут болельщикам «Ливерпуля
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370967/alonso-habi-liverpul 31.01.2024
jcusdrz9ypc6
jcusdrz9ypc6
сегодня в 04:41
Ну если кто-то повелся, то это их проблемы.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:08
Неужели такие глупые фанаты Ливерпуля?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:20
Неужели есть такие 8?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:13
Смех смехом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 