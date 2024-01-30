Мошенники обманывают фанатов «Ливерпуля», выдавая себя за Хаби Алонсо

Полиция Таиланда официально предупреждает граждан страны, что они не велись на уловки мошенников в социальных сетях, если те выдают себя за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
Злоумышленники под видом рулевого пишут болельщикам «Ливерпуля» из Таиланда примерно следующее:
Я Хаби Алонсо. Я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне. Однако сейчас у меня не хватает денег на авиабилеты в Англию. Можете одолжить мне 300 бат?
Многие фанаты «красных» повелись на данную уловку. Их даже не смутил тот факт, что Хаби Алонсо не знает тайский язык, на котором писали мошенники.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370967/alonso-habi-liverpul 31.01.2024
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370967/alonso-habi-liverpul 31.01.2024
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