Игрок «Арсенала» уедет играть в Бразилию

20-летний вингер «Арсенала» Маркиньос перейдёт во «Флуминенсе».
Бразилец не смог закрепиться в основе лондонского клуба, поэтому поедет в очередную аренду.
Игрок уже побывал в аренде в «Норвиче» и «Нанте».
Летом «канониры» могут продать Маркиньоса, чтобы расширить покупательские способности на трансферном рынке.
Всего за «Арсенал» бразилец сыграл 6 матчей.
Думаю, Эду отпустит его во Флуминенсе и там дела у него пойдут в гору! Возможно, его даже отдадут очень дешево, но в контракте пропишут большой процент со следующей перепродажи, игрок как мне кажется еще заявит о себе!
Думаю, Эду отпустит его во Флуминенсе и там дела у него пойдут в гору! Возможно, его даже отдадут очень дешево, но в контракте пропишут большой процент со следующей перепродажи, игрок как мне кажется еще заявит о себе!