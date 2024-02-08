Игрок «Арсенала» уедет играть в Бразилию

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вчера, 11:09

20-летний вингер «Арсенала» перейдёт во «Флуминенсе».

Бразилец не смог закрепиться в основе лондонского клуба, поэтому поедет в очередную аренду.

Игрок уже побывал в аренде в «Норвиче» и «Нанте».

Летом «канониры» могут продать Маркиньоса, чтобы расширить покупательские способности на трансферном рынке.

Всего за «Арсенал» бразилец сыграл 6 матчей.