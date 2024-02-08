Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Игрок «Арсенала» уедет играть в Бразилию

вчера, 11:09

20-летний вингер «Арсенала» Маркиньос перейдёт во «Флуминенсе».

Бразилец не смог закрепиться в основе лондонского клуба, поэтому поедет в очередную аренду.

Игрок уже побывал в аренде в «Норвиче» и «Нанте».

Летом «канониры» могут продать Маркиньоса, чтобы расширить покупательские способности на трансферном рынке.

Всего за «Арсенал» бразилец сыграл 6 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться полузащитником «Ниццы»
Сегодня, 22:31
СлухиКлубы из Саудовской Аравии интересуются капитаном сборной Нигерии
Сегодня, 21:43
Мама Крооса хочет, чтобы Тони остался в «Реале»
Сегодня, 20:19
Слухи«Фейеноорд» хочет усилиться игроком «Ливерпуля» из Монтевидео
Сегодня, 19:38
Слухи«Арсенал» рассматривает четырёх игроков для подписания летом
Сегодня, 10:56
Слухи«Андерлехт» интересуется нападающим «Арсенала»
Вчера, 22:14
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:28
Маркиньоса утащили за 3,5 млн €, и брали с целью будующей перепродажи (Эду ведет какие-то махинации). На самом деле, он не совсем дрова, с хорошей скоррстью, но вот с мышлением проблемы, видно было, что игрок еще не готов для игры в топ клубе...
Думаю, Эду отпустит его во Флуминенсе и там дела у него пойдут в гору! Возможно, его даже отдадут очень дешево, но в контракте пропишут большой процент со следующей перепродажи, игрок как мне кажется еще заявит о себе!
lotsman
lotsman
вчера в 13:24
Поедет домой, на домашние хлеба, к семье.))
112910415
112910415
вчера в 12:25
что ж, не все бразильцы гениальны
Roger Young
Roger Young ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 11:50, ред.
Скорее говорил про опытность) "мясо" в переносном смысле)
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 11:47
Если верить Соккеру, у Маркиньоса 85 кг веса при росте 175 см. Он уже чересчур "мясной" для футболиста.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:31
Еще бы от Виейра избавились, было бы вообще замечательно. Такой же залетный персонаж
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:27
Маркиньос вообще не уровня топ-клуба АПЛ. Не понимаю за какие красивые глаза он попал в Арсенал. Пусть наберется опыта и возвращается. Хотя даже когда "обрастет мясом" его предел это команды из второй десятки, типа Борнмута или Фулхэма
wkkkygnb7sa4
wkkkygnb7sa4
вчера в 11:24
Не тянет пока бразилёнок Европу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 