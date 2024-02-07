«Ювентус» может подписать Крооса

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вчера, 16:11

«Ювентус» заинтересован в подписании .

Немецкий полузащитник летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с мадридским «Реалом».

В этом сезоне Кроос провёл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.