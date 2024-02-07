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«Ювентус» может подписать Крооса

вчера, 16:11

«Ювентус» заинтересован в подписании Тони Крооса.

Немецкий полузащитник летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с мадридским «Реалом».

В этом сезоне Кроос провёл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:56
А зарплатная ведомость не рухнет?
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:23
Ничего, фанаты! Успокойтесь.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, в Синьоре тихо, умереть.
Маг_тм
Маг_тм ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:16
Если только не ради интереса, и нового вызова
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:15
Наверное самый четкий трансфер Реала, как сегодня помню, когда они платили 25 млн Баварии за него. Он даже тогда стоил лямов 70 (с такими ценами как сейчас, он бы стоил 120) Просто контракт почти закончился, и Бавария была вынуждена его за такие деньги продавать, чтобы бесплатно не ушел.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:05
Думаю что скорее всего он с Реалом останется, если Реал этого захочет.... зачем ему Италия...
112910415
112910415
вчера в 17:02
сомнительная весть
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 16:21
Интересно, а Кроос не хочет играть в Саудовской Аравии?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:20
Ну конечно, человек публично отказался от больших денег, сказав, что никакие саудовские контракты его никогда не заинтересуют, а затем он внезапно перейдет в "Юве" с игроками, при всём уважении, другого класса, и тренером тоже, да ещё и ныне испытывающим санкции.

Бежит уже в "Юве"))
Гость
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