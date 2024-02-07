«Ювентус» может подписать Крооса

«Ювентус» заинтересован в подписании Тони Крооса.
Немецкий полузащитник летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с мадридским «Реалом».
В этом сезоне Кроос провёл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
«Ювентус» заинтересован в подписании Тони Крооса.
Немецкий полузащитник летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с мадридским «Реалом».
В этом сезоне Кроос провёл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, в Синьоре тихо, умереть.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, в Синьоре тихо, умереть.