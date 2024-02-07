Мбаппе требует у «Реала» 120 млн евро помимо зарплаты. Свободные агенты не бесплатные

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вчера, 18:33

Футболу нужны регуляторные правила.

Потолок зарплат спас бы не только «Барселону»

А когда здоровых ограничений нет, то жадность и наглость побеждают здравый смысл. Можно в каждый контракт записать зарплату от 20 млн евро в год, вот только в результате даже «Манчестер Сити» окажется в долгах и объявит о банкротстве. Никто в футболе не зарабатывает столько, чтобы покрыть подобные зарплаты. Игроки стали жадными, что тоже заметно. Споры из-за денег были в «Зените», «Баварии», «Барселоне», ПСЖ и многих английских клубах.

В УЕФА готовы наказывать мелкие клубы за нарушения правил, которые невозможно выполнить в мире дикой коммерции, но предложить прозрачный механизм остановки цен и зарплат с потолка не спешат. Это уже не капитализм, а издевательство. Мбаппе, который в юности болел не только за «Милан», но также за «Реал» и считал своим кумиром Роналду, не перешел из «Монако» в мадридский клуб, поскольку его родители выбили у ПСЖ больше денег и лучшие дополнительные условия.

Теперь Килиану захотелось «Золотой мяч», готов уйти. Но Мбаппе снова наглеет – хочет оставить себе коммерческие права на образ в следующем клубе, лишив новую команду прибыли и свободы действий. Снова будет саботировать рекламные съемки? Деньги – это единственная причина, почему из «Монако» не было перехода в «Реал», ведь Зидан знает левого вингера сборной Франции с юности, как и его семью. Могли договориться о трансфере много лет назад. Мбаппе даже успевал выиграть Лигу чемпионов. Но деньги выше амбиций.

Мбаппе затянул с решением из-за денежного спора

Многие источники публикуют одинаковую информацию. Родители Килиана, которые представляют на переговорах будущего свободного агента, требуют у нового работодателя 120 млн евро «подъемных». Это намного больше, чем «бонус за лояльность» в ПСЖ за этот год, от которого Мбаппе планирует отказаться. Здесь наглеть не стали, поскольку контракт с парижанами до 2025 года не продлят. Значит, надо компенсировать потери денег шейхов средствами нового клуба.

И это безумие, потому что институт свободных агентов внедрили не для этого. Футболисты не должны быть рабами клубов. Должен иметь контракт со сроками – не на восемь лет, как у новичков «Челси», а гораздо короче. Но после роста трансферных сумм в валютном эквиваленте видим обратную сторону медали свободы игроков. Футболисты обнаглели настолько, что им плевать на клубы, которые представляют. Мбаппе мог уйти в «Реал» год назад, заработав для ПСЖ огромные деньги.

Перес нашел сумму, с которой можно было прийти в Париж в гости. Но зарплата у Килиана сейчас настолько большая – 72 млн евро, что жадность победила. Мбаппе отказался от «Реала», чтобы не только лишить парижан огромного дохода, не только помешать сэкономить, так как остальные игроки получают намного меньше, но и перенести на год адаптацию новичка. За это время ПСЖ выбрал тренера Энрике, с которым у футболистов конфликты, ведь Луис славится стычками с игроками.

Говорят, звезды парижан нанимают персональных тренеров по физической подготовке. Им не нравятся низкие нагрузки испанца на тренировках накануне плей-офф Лиги чемпионов. Мбаппе в неплохой форме, но его сложно оценивать по результативности в Лиге 1. Чемпионат слишком легкий для любого элитного футболиста. Молодые Месси и Роналду тоже бы зажгли, не судите по выступлениям ветерана Лионеля. Мбаппе сидит дома столько лет строго из-за зарплаты.

Решение клубов переплачивать приведёт к коллапсу

Почему Гвардиол обошелся «Манчестер Сити» в 90 млн евро? В мире защитников такие деньги можно было заплатить разве что за молодого Мальдини с пятнадцатью годами карьеры впереди. Это не упрек Гвардиолу, хорват просто стал участником выгодной комбинации «Лейпцига». Клуб, где работу организовывал хитрый Рангник, умеет заставить покупателя платить много. Но стоимость Йошко подскочила почти в три раза за два сезона. Он стал играть в три раза лучше?

Мбаппе, конечно, другого полета птица. Но даже ради него не стоит ломать систему оплаты в большом клубе. Килиан хочет 50 млн евро, а у «Реала» Роналду на пике формы получал 23 млн евро в год. Сейчас рекордсменами являются Кроос – 24.3 млн евро, и Алаба – 22.5 млн евро. Давида вспомнили не случайно, австриец это тоже пример наглости. В «Баварии» универсальному защитнику платили, разумеется, меньше. Агент Алабы водил немцев за нос, обманывая, что останется.

При этом Пини Захави – его представитель, раззадорил трансферный аппетит Переса. В результате «Реал» отдал за свободного агента из Австрии большие деньги компенсациями агенту и семье футболиста. Перес переплачивал даже за игроков, у которых через год истекали контракты – Азар за 115 млн евро, но разве получил легенд клуба? «Реалу» крупно повезло, что не подписали в свое время Погба. Могли потерять состояние. С Мбаппе тоже придется раскошелиться, но «Реал» предлагает намного меньше 50 млн евро.

Более чем достойные деньги. Но Мбаппе знает, что если уйдут Кроос и Модрич, то это экономия 46 млн евро, а если ради француза выгонят Винисиуса, то это ещё 20 млн евро. Нападающий хочет забрать себе все деньги, которые у «Реала» имеются. При этом не сомневайтесь, что подстрахуется – пропишет в контракте отступные не в размере одного миллиарда евро, как любят делать в Испании, а гораздо меньше, как сделал Неймар с 222 млн евро. Это тоже был обман «Барселоны» отцом футболиста. Слишком много таких историй, чтобы не орать на президента ФИФА Инфантино дикими голосами. Клубы виноваты, что терпят и молчат.