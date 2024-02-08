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РФС выплатил почти 1 млрд рублей клубам-участникам Кубка России

вчера, 14:47

Российский футбольный союз выплатил почти 1 млрд рублей клубам-участникам Кубка России по итогам первой части сезона 23/24, сообщил BRIEF источник в РФС.

По словам источника, клубам, выступающим в Российской Премьер-лиге, выплатили 907,2 млн рублей.

Больше всех за счет более успешного выступления в группе (5 побед в 6 матчах) получил питерский «Зенит» — в общей сложности 75,7 млн рублей.

При этом клубы низших лиг получили в сумме 120,8 млн рублей.

Общий призовой фонд Кубка России в сезоне 23/24 составил 2,4 млрд рублей, что почти на 60% превосходит показатель прошлого года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:01, ред.
Станок в стране банкноты без выходных штампует..., а они тут с точностью до запятой - 907,2 ляма с барского плеча нарисовали...)

Жлобы. Чё..., нельзя было хотя бы лярдов 5 под футбольную пилу пустить ?
Один хрен никакими статьями расходов и бюджетами эти бумажки не подкреплены.
112910415
112910415
вчера в 18:21
кто нуждается, тот получает !
нормально же
lotsman
lotsman
вчера в 17:31
Лично я никогда бухгалтерскими отчётами не интересовался. Для меня главное чтобы Зенит выиграл, как максимум, и кубок, и чемпионат. И как минимум, чемпионат.)
ck6hsxadwx72
ck6hsxadwx72
вчера в 16:45
Зениту можно давать призовые со скидкой, им такая мелочь не принципиальна.
shlomo
shlomo
вчера в 16:37
И снова разговор не о футболе а о деньгах...футбол постепенно превращается в финансовую пирамиду.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:32
Деньги липнут к деньгам.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:31
- Интересно, а те клубы РПЛ, которые "сливали" матчи Кубка России, играя вторым (а то и третьим) составом - знали об этом? Лучше в РПЛ где-то резерв выпустить, а в Кубке - основу. И прилично на этом заработать, так как крутых, богатых спонсоров у клуба нет. Это я про Факел! Что 11 место в чемпе, что 12 - а так неплохие деньги на развитие. Может пора уже пересмотреть стратегию, и перестать считать Кубок России разминкой дублирующего состава? В 1984 за выход в полуфинал Кубка СССР игроки Факела получили звания Мастеров Спорта. А по дороге к полуфиналу - обыграли великий и могучий Московский Спартак! Весь Воронеж на ушах стоял!!! Болельщики валом повалили на каждый матч Факела! А сейчас-то чего? Почему каждый год сливаем? Обыгрываем ЦСКА в Москве!!! (2-0), и граем с ЦСКА в Воронеже вничью (1-1), но побеждаем по пенальти (4-2)! И в это же время "сливаем" матчи Сочи и Оренбургу, и дома, и в гостях. Ну КАК и ЧЕМ это можно объяснить? (Везение и невезение, "злой рок" и т.п. - оставьте для мыльных сериалов... Не канает...)
TheBoLt
TheBoLt ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Зениту это конечно не деньги, да и любому клубу РПЛ суммы так себе. Но вот для клубов не из РПЛ такие суммы были бы отличной наградой и целью пройти как можно дальше. При отсутствии возможности играть в еврокубках любой доход для серьезных клубов важен, так как содержать хороший клуб - убыточное дело. За победу в РПЛ клуб не покроет все расходы за сезон. Одни перелеты отжирают сумму, сопоставимую с зарплатой неплохого игрока

upd. 75,7 миллионов это 770 тысяч евро. Раньше за кубок платили меньше, а сейчас уже имеет смысл выставлять основной состав и проходить как можно дальше. Я бы посмотрел на итоговую сумму, которую получит победитель за все стадии и этапы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:05
Неплохо, учитывая, что зарплата Клаудиньо была 4 миллиона евро до получения паспорта и должна была вырасти на 680 тыс евро после получения, т.е. 460 миллионов рублей по нынешнему курсу, "Зенит" с призовых может 16% годовой зарплаты одного игрока оплатить).

Неплохие призовые (или зарплата?))
u7h7cjmgdvts
u7h7cjmgdvts
вчера в 14:49
Так играть можно!!! И впереди Зенит!!
Гость
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