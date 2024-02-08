РФС выплатил почти 1 млрд рублей клубам-участникам Кубка России

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вчера, 14:47

Российский футбольный союз выплатил почти 1 млрд рублей клубам-участникам Кубка России по итогам первой части сезона 23/24, сообщил BRIEF источник в РФС .

По словам источника, клубам, выступающим в Российской Премьер-лиге, выплатили 907,2 млн рублей.

Больше всех за счет более успешного выступления в группе (5 побед в 6 матчах) получил питерский «Зенит» — в общей сложности 75,7 млн рублей.

При этом клубы низших лиг получили в сумме 120,8 млн рублей.

Общий призовой фонд Кубка России в сезоне 23/24 составил 2,4 млрд рублей, что почти на 60% превосходит показатель прошлого года.