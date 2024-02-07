«Челси» не может уволить Почеттино. Причина смешная и разозлит футболистов

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вчера, 14:50

Внутри коллектива растёт недовольство.

Аргентинский тренер работает настолько неудачно, что повторил результаты Грэма Поттера. После 23 матчей у Маурисио всего 31 пункт и 10 поражений в АПЛ . Год назад у Поттера было 32 пункта и 7 поражений. Почеттино провалился, хотя у него в руках состав на миллиард евро. Даже после отката стоимости футболистов в результате свежих неудач общая стоимость заявки невероятно высокая.

Вот только зимой не могут выгнать Почеттино и пригласить наставника, который подходит лучше. Причина ироничная – компенсация Маурисио. «Челси» так бездумно разбрасывался деньгами, что если сейчас отдаст 10 миллионов фунтов тренеру, то могут наказать за нарушение финансовых правил. Конечно, при желании выход найдут. Также выход из «Челси» ищут звёзды, о которых пора поговорить.

Энцо Фернандес, трансферная стоимость 80 миллионов евро

Чемпион мира не хочет играть за одиннадцатую команду АПЛ , что очевидно. Новичок из «Бенфики» за 121 миллион евро не заиграл так, чтобы им в Лондоне гордились. Стоимость упала на треть, надо искать Энцо новый клуб, пока есть шанс найти покупателя. Говорили о ПСЖ , у парижан были связи с аргентинцами, вроде Ди Марии, Месси и Паредеса. Энцо хочет играть в Лиге чемпионов. Фернандес – игрок невероятного потенциала, но вместо основы «Реала» или «Баварии» крутится в середине таблицы АПЛ .

Леви Колуилл, трансферная стоимость 55 миллионов евро

В 20 лет хочет играть постоянно, а в «Челси» у него это вряд ли получится. Особенно если подпишут Та из «Байера». Англичане набрали футболистов, поэтому Колуилл – центральный защитник, который работал и на левом фланге, теряет терпение. Зимой говорили об интересе «Ливерпуля», но взяли паузу, ведь выберут тренера после Клоппа. В интересах «Челси» переубедить Леви. С другой стороны, своим теперь не доверяют, поэтому могут выбрать деньги за Колуилла.

Конор Галлахер, трансферная стоимость 42 миллиона евро

Галлахер мог перейти в «Тоттенхэм». От Конора пытались избавиться зимой для баланса отчётности. Но поскольку у парня хорошая репутация среди фанатов «Челси», то его не выбросить за борт без последствий. Галлахер упёрся и остался. Но если будущий тренер построит полузащиту под себя, то Конор может стать лишним. И тогда точно уйдёт. Если Риса Джеймса в «Челси» могут оставить травмы – интерес «Реала» спадёт, то Галлахер не того полёта птица. Боэли может его вышвырнуть, ведь ценит имена, а не игру.

Михаил Мудрик, трансферная стоимость 40 миллионов евро

Религиозный православный – вряд ли пьёт и курит в ночных клубах, прилежный атлет, тренируется активно. Но техника и скорость не отменяют ошибки при работе с мячом и отсутствие стратегического мышления на поле. Мудрику стоило пойти в «Арсенал», но «Челси» заплатил «Шахтёру» больше. Теперь Михаил в западне и вызывает на дуэли фанатов «Челси». Если следующий тренер не реанимирует его карьеру, то уйдёт в аренду, ведь нынешняя форма исключает полноценную продажу за большие деньги.

Марк Кукурелья, трансферная стоимость 35 миллионов евро

Покажите человека, который предложил «Челси» выдать 65 миллионов евро за парня из школы «Барселоны». Марк порадовал в «Брайтоне» на коротком отрезке, но никогда не играл годами на уровне с лучшими левыми латералями планеты. У Кукурельи сейчас травма, вылетел до середины марта. Но даже если вернётся, может сидеть на лавке. Кстати, у Марка зарплата в полтора раза выше, чем у Тиаго Силвы. Понимаем, что большая разница в возрасте, но разве Кукурелья супервезда? Странный трансфер.

Ромелу Лукаку, трансферная стоимость 35 миллионов евро

Лукаку суперзвезда, но привык менять клубы. В «Интере» не задержался, в «Роме» может не угодить новому тренеру. Аренда из «Челси» до конца сезона, так что лондонцы используют шанс продать контракт возрастного бельгийца саудовским шейхам, чтобы заработать. Лукаку может отказаться, но зачем? Видно, что рослый нападающий не всегда получает удовольствие от игры в футбол. А так хоть денег заработает перед выходом на пенсию.

Нони Мадуеке, трансферная стоимость 25 миллионов евро

Мог уйти в аренду зимой с другими. Форвард Бройя в «Фулхэме», защитник Маатсен в «Боруссии» Дортмунд, хавбек Андрей Сантос в «Стасбуре», а нападающий Фофана в «Бёрнли». Мадуеке тоже хотел покинуть лондонский клуб, его бесит отсутствие игровой практики. Воспитанник «Тоттенхэма» не хочет тратить время впустую, и его можно понять. Игра за «Челси» в этом сезоне точно дарит удовольствие только одному человеку – атакующему хавбеку Коулу Палмеру.

Кепа Аррисабалага, трансферная стоимость 20 миллионов евро

Карьера не сложилась. Не стал новым Петром Чехом в воротах «Челси», не сумел закрепиться в основе «Реала» в аренде, пока Куртуа восстанавливается после травмы. Кепу не оставят в Мадриде, Аррисабалага будет искать себе летом новый клуб. Поиски эти будут непростыми, ведь в «Челси» точно не нужен, а год по контракту с лондонцами значит стоимость в районе 20 миллионов евро. Речь о трансферном провале, ведь за переход Кепы «Атлетику» отдали безумные 80 миллионов евро.

Если Боэли расстанется с большинством из этого списка, отдав парочку молодых игроков в аренду, то сможет заработать около 300 миллионов евро. Также нельзя забывать об экономии на зарплатах. Фернандесу дают 11 миллионов евро в год, а Кукурелье около 10,5 миллионов. Даже Маланга Сарр, которого в список не включали, получает более 7 миллионов евро за присутствие в заявке. Финансовый бардак заставит прощаться с игроками, чтобы получить право хотя бы тренера уволить, когда нужно. Впрочем, ключевой уход года вне этого списка. Нужно убрать Тодда Боэли подальше от менеджерских решений в «Челси», иначе клуб ждёт крах. Футболисты злятся, что в команде такой бардак – не держали в запасе деньги, чтобы иметь возможность уволить Почеттино.