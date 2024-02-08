Начо не сыграет в матче с «Жироной»

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вчера, 18:14

Защитник «Реала» не сможет помочь своей команде в матче Ла Лиги против «Жироны».

На вчерашней тренировке ни один из центральных защитников «сливочных» не занимался в общей группе. Из-за перегруза мышц Начо тренировался в помещении, на восстановление ему потребуется несколько дней. Тренерский штаб «Реала» предоставит Начо отдых, хоть его участие в игре с «Жироной» и не исключается полностью. «Сливочные» не хотят рисковать здоровьем футболиста перед поединком с коллективом «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

, вероятно, сыграет с «Жироной», а в центре обороны с ним выйдет .