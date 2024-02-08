Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2023/2024

Начо не сыграет в матче с «Жироной»

вчера, 18:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаЗавтра в 20:30 Не начался

Защитник «Реала» Начо не сможет помочь своей команде в матче Ла Лиги против «Жироны».

На вчерашней тренировке ни один из центральных защитников «сливочных» не занимался в общей группе. Из-за перегруза мышц Начо тренировался в помещении, на восстановление ему потребуется несколько дней. Тренерский штаб «Реала» предоставит Начо отдых, хоть его участие в игре с «Жироной» и не исключается полностью. «Сливочные» не хотят рисковать здоровьем футболиста перед поединком с коллективом «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

Антонио Рюдигер, вероятно, сыграет с «Жироной», а в центре обороны с ним выйдет Орельен Тчуамени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алькантара получил травму в матче с «Арсеналом»
Вчера, 17:57
Захарян полностью восстановился от травмы и тренируется в общей группе
06 февраля
СлухиОсимхен может пропустить матч 1/2 финала Кубка Африканских Наций
06 февраля
ОфициальноВратарь «Ювентуса» Маттиа Перин получил травму
05 февраля
Тимбер вернётся к тренировкам в ближайшее время
05 февраля
Винисиус рискует пропустить матч против «Жироны» из-за травмы
05 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45
и это вовсе не беда ...
shur
shur ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:25
...главное без нервов, а то все команды послабее, как правило
ведут себя провокационно,изыскивая слабые места...!
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:40
Согласен на счёт ЛЧ. С такой обороной (вернее её отсутствием) шансов у нас мало. Нужно брать Ла Лигу, а в ЛЧ уже как карта ляжет. Лунин это конечно не замена Куртуа и близко, он скажем так меньшее зло, если выбирать между ним и Кепой. И кстати по теме с голом от матрасов на последних минутах, там помимо Тчуамени и вина Лунина есть, мяч залетающий в ворота над головой вратаря - это не совсем нормально.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Но не сказал бы, что Тчуамени или Камавинга тоже хорошо. Хоть они и мощные и активные, но в матче с "Хетафе" тот же Тчуамени привёз практически гол из ничего, просто Майораль в штангу в упор влупил. Камавинга уж точно играет часто слишком авантюрно и его вообще стрёмно ставить, а Орельен тоже не в восторге от игры в защите.

Хотя, конечно, надеяться на возвращение Милитао уже нечего, если он даже выйдет к середине апреля, какая форма после крестов...

Я вообще, честно говоря, не надеюсь на ЛЧ, потому что даже такая защита с Начо - не худшая проблема, вспомни, что и Черная Дыра Аррисабалага, и Лунин оба в самых сложных матчах с АТМ клубу проблем насоздавали.

Да и в последнем матче с АТМ мне не понравилось, как играл Лунин, да, он сделал пару сейвов, но посмотри, как он отбивает мячи, несложные удары перед собой (вместо того, чтобы намертво в руки забирать) или сейвы, но корявенько отбивает, всё показывает, что он абсолютно не уверен в себе или ему класса не хватает (хотя внешне он и спокоен как всегда).

Дойти хотя бы до полуфинала, когда и на воротах, и в защите огромные риски, это будет просто достижением.
ABir
ABir
вчера в 19:06
Верно, здоровье игроков превыше всего, а с Жироной должны и без Начо побеждать.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:02
Ну исходя из последних матчей Реала, отсутствие Начо - это больше проблема для Жироны нежели для Реала.
Incredulous
Incredulous ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:00
Тчуамени и будет играть. А ставить молодых слишком рискованно в таком матче, всё-таки игра за шесть очков предстоит.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59
Можно попробовать кого-то из молодых защитников. Или Тчуамени в центр защиты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:47
Тчуи будет вместо него играть, тут других вариантов нет. А, если Рюдигер не успеет поправиться от травмы колена, которую он получил с "Хетафе", то играть будут в центре в защите полузащитник Тчуамени и правый защитик Карвахаль, а справа правому атакующему полузащитнику Васкесу опять придётся защитника играть, он уже привык и в этом сезоне только этим и занимается)) Опций у Анчи тут нет. В крайнем случае, ещё Камавингу можно в оборону поставить, но т.к. в центре тоже нужен отбор, то или Кама, или Орельен всё-таки должны быть в центре, или он просядет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:35
Посмотрим, что придумает Анчелотти.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:34
А, если Рюдигер так и не поправится до "Жироны", "Реалу" придётся вообще без ЦЗ играть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:33, ред.
Я не знаю, где тут плохая новость, то, что привозила двух третей голов не будет играть с "Жироной" или что он будет играть с "Лейпцигом")) По мне так вторая. "фактор Начо" уже порядком надоел.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 