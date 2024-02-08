Начо не сыграет в матче с «Жироной»

Защитник «Реала» Начо не сможет помочь своей команде в матче Ла Лиги против «Жироны».
На вчерашней тренировке ни один из центральных защитников «сливочных» не занимался в общей группе. Из-за перегруза мышц Начо тренировался в помещении, на восстановление ему потребуется несколько дней. Тренерский штаб «Реала» предоставит Начо отдых, хоть его участие в игре с «Жироной» и не исключается полностью. «Сливочные» не хотят рисковать здоровьем футболиста перед поединком с коллективом «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов на следующей неделе.
Антонио Рюдигер, вероятно, сыграет с «Жироной», а в центре обороны с ним выйдет Орельен Тчуамени.
Хотя, конечно, надеяться на возвращение Милитао уже нечего, если он даже выйдет к середине апреля, какая форма после крестов...
Я вообще, честно говоря, не надеюсь на ЛЧ, потому что даже такая защита с Начо - не худшая проблема, вспомни, что и Черная Дыра Аррисабалага, и Лунин оба в самых сложных матчах с АТМ клубу проблем насоздавали.
Да и в последнем матче с АТМ мне не понравилось, как играл Лунин, да, он сделал пару сейвов, но посмотри, как он отбивает мячи, несложные удары перед собой (вместо того, чтобы намертво в руки забирать) или сейвы, но корявенько отбивает, всё показывает, что он абсолютно не уверен в себе или ему класса не хватает (хотя внешне он и спокоен как всегда).
Дойти хотя бы до полуфинала, когда и на воротах, и в защите огромные риски, это будет просто достижением.
Хотя, конечно, надеяться на возвращение Милитао уже нечего, если он даже выйдет к середине апреля, какая форма после крестов...
Я вообще, честно говоря, не надеюсь на ЛЧ, потому что даже такая защита с Начо - не худшая проблема, вспомни, что и Черная Дыра Аррисабалага, и Лунин оба в самых сложных матчах с АТМ клубу проблем насоздавали.
Да и в последнем матче с АТМ мне не понравилось, как играл Лунин, да, он сделал пару сейвов, но посмотри, как он отбивает мячи, несложные удары перед собой (вместо того, чтобы намертво в руки забирать) или сейвы, но корявенько отбивает, всё показывает, что он абсолютно не уверен в себе или ему класса не хватает (хотя внешне он и спокоен как всегда).
Дойти хотя бы до полуфинала, когда и на воротах, и в защите огромные риски, это будет просто достижением.