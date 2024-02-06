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Захарян полностью восстановился от травмы и тренируется в общей группе

вчера, 17:56
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил о восстановлении игрока от травмы.

Футболист не вышел на поле в предыдущей встрече команды с «Жироной» в 23-м туре Ла Лиги из-за повреждения голеностопа. Сегодня клуб сыграет первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой» на выезде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Арсен полностью восстановился от повреждения, чувствует себя хорошо. Скорее всего, сегодня будет играть. Он тренируется в общей группе, болевые ощущения отсутствуют.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:56
прибавить бы надо ...
j44gyrubvswa
j44gyrubvswa
вчера в 20:44
Не тянет он на игрока основного состава.
9fsmmyq6ye32
9fsmmyq6ye32
вчера в 19:30
Похоже в дальнейшем ждёт Арсена аренда
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 18:34
Я бы на месте тренера Реал Сосьедад дал бы ему играть не более 45 минут. И желаю удачи им в полуфинальном матче Кубка Короля.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:13
Ну, что ж это замечательно но хочется сказать меньше слов - больше дела...)))
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