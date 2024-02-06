Захарян полностью восстановился от травмы и тренируется в общей группе

1707231412

вчера, 17:56

, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» , сообщил о восстановлении игрока от травмы.

Футболист не вышел на поле в предыдущей встрече команды с «Жироной» в 23-м туре Ла Лиги из-за повреждения голеностопа. Сегодня клуб сыграет первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой» на выезде. Начало — в 23:00 по московскому времени.