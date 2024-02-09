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«Спартак» забил 5 голов в ворота клуба «Аль-Ахли»

вчера, 20:38
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Дубаи)0 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Аль-Ахли» из ОАЭ крупно проиграл «Спартаку» в контрольном матче (0:5).

Михаил Игнатов оформил дубль, забив на 3-й и 28-й минуте. Третий мяч команды отправил в сетку ворот Кристофер Мартинс на 54-й. Увеличил разрыв в счете Антон Зиньковский на 84-й. На 87-й отличился Манфред Угальде.

Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:38
Тренеровка - она и есть тренеровка. Пока больше ничего.
112910415
112910415
сегодня в 06:55
неплохо так побегали )
adekvat
adekvat ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 03:40
Чемпионство КМ контрольных матчей?
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 00:03
Процедура очищения через ФНЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:48
Результативный матч получился - это точно.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 22:34
Ну все теперь мы точно возьмём чемпионство
drug01
drug01
вчера в 22:33
Вот это результат! А мы говорим тренер не тот???
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:04
- Ну, пора теперь уже и в РПЛ всех на места расставить. Не так ли, Спартак?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:48
Новичок порадовал. С почином, ждемс продолжения....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:20
FuturistaFuturista
Я такую игру называю веселой и непринужденной, т.е, в свое удовольствие. Такие матчи тоже нужны.
Futurista
Futurista ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:17
Ну тогда и Спартак забил почти 10)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:13
Он бы так забивал в РПЛ.
Futurista
Futurista
вчера в 21:07, ред.
С Ростовом разогрев был значит)...с почином вас Манфред Георгич)...
k3tyb899tj7a
k3tyb899tj7a
вчера в 21:01
Зачем им такой соперник??? Лучше играть с своим дублем!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:52
Вообще-то, ранее «Зенит» потерпел поражение в контрольном матче с клубом «Аль-Райян»
Вещий
Вещий
вчера в 20:52
То что забили хорошо, но у соперника был почти второй состав...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Аль-Ахли» получив 5 голов остаётся только громко "ахать"...)
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