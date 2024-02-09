«Спартак» забил 5 голов в ворота клуба «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» из ОАЭ крупно проиграл «Спартаку» в контрольном матче (0:5).
Михаил Игнатов оформил дубль, забив на 3-й и 28-й минуте. Третий мяч команды отправил в сетку ворот Кристофер Мартинс на 54-й. Увеличил разрыв в счете Антон Зиньковский на 84-й. На 87-й отличился Манфред Угальде.
Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа».
Я такую игру называю веселой и непринужденной, т.е, в свое удовольствие. Такие матчи тоже нужны.
Я такую игру называю веселой и непринужденной, т.е, в свое удовольствие. Такие матчи тоже нужны.