«Спартак» забил 5 голов в ворота клуба «Аль-Ахли»

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вчера, 20:38

«Аль-Ахли» из ОАЭ крупно проиграл «Спартаку» в контрольном матче (0:5).

Михаил Игнатов оформил дубль, забив на 3-й и 28-й минуте. Третий мяч команды отправил в сетку ворот Кристофер Мартинс на 54-й. Увеличил разрыв в счете Антон Зиньковский на 84-й. На 87-й отличился Манфред Угальде.

Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа».