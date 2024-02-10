Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

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вчера, 22:26

«Реал» обыграл «Жирону» (4:0) в матче 24-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 35-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 54-й минуте Беллингем оформил дубль. На 61-й минуте Родриго Силва отправил четвёртый мяч в ворота «Жироны».

«Реал» идёт на 1-м месте (61 очко), «Жирона» занимает 2-е место (56 очков).