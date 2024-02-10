Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

вчера, 22:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Реал» обыграл «Жирону» (4:0) в матче 24-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 35-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 54-й минуте Беллингем оформил дубль. На 61-й минуте Родриго Силва отправил четвёртый мяч в ворота «Жироны».

«Реал» идёт на 1-м месте (61 очко), «Жирона» занимает 2-е место (56 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем»
Сегодня, 00:58
«Байер» разгромил «Баварию» и укрепил лидерство в Бундеслиге
Вчера, 22:33
«Интером» обыграл «Рому» в результативном матче
Вчера, 22:01
Катар стал победителем Кубка Азии
Вчера, 20:18
«Тоттенхэм» в концовке матча одержал победу над «Брайтоном»
Вчера, 20:02
«Ливерпуль» обыграл «Бернли»
Вчера, 19:58
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 02:10
Она ещё не закончилась, но надеюсь- близка к завершению...
Capral
Capral ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 02:09
Так ведь, и Барселона, и Атлетико - другие команды...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 02:07
Жироновская сказка закончилась.Карета превратилась в тыкву.Золушка приступила к своим прямым обязанностям, по мере своих возможностей
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:12
Реал с победой, но, извините, весь матч не отпускало разочарование от… Жироны.
Это что такое вообще?
0 желания, 0 тактики, 0 стремления.
Смотрел их матчи с Барселоной и Атлетико - другая команда. Бегущая, опасная, стремительная.

В общем, чуть не уснул.
Привык восхищаться мастерством Вини и Джуда в матчах, где им сопротивляются :)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:52
Маэстро- Золотые слова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полность согласен и подтверждаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
Странный взгляд на ситуацию)...Реал просто уверенно идет к очередному титулу...это Барса болтается ниже середняка без шансов...вот что удивляет...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:40
Дружище, да будет- ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будь Здоров, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:40
Ну вот и всё, провинциалы из Жироны...побаловались и хватит)...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:38
...снял мысль о Барсе и Атлетико, как только ребятушки вспомнят былые заслуги, встрепенутся и всё будет по прежнему, борьба,накал,здоровая конкуренция,а не эти ФШМ из Жероны, спокойной ночи!!!
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:37
Историческое противостояние, Реала и Барсы- никто не отменял. Оно, было, есть и будет. Я же, говорю о другом- о команде, в игре котoрой, ясно и очевидно, виден пацанский бегунковый футбол. Еще раз говорю, Реал и Барселона- два европейских гранда, независимо от того, в какой форме они находятся. Жирона- выскочка однодневка. Игра этой команды- простая до невозможности, легкочитаемая и предсказуемая. Поэтому, когда я вижу, рядом, с такими командами- как Реал, Барса и Атлетико, Жирону, меня терзают смутные сомнения...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:30
При таком счёте, пенальти надо отдавать молодым ребятам. Сегодня этого достоин был Арда.
Capral
Capral
сегодня в 00:27
Толя, а почему ты у меня не спрашиваешь? Я могу тебе объяснить и сделаю это с удовольствием. Ну так вот, ты, поставил под сомнение, мои утверждения о том, что Жирона дворовая команда, и вероятнее всего, на весь сезон её не хватит. Не берусь утверждать, что именно, с сегодняшнего дня началось падение Жироны, но для меня, лицо этой команды, стало понятным, как только, я первый раз её увидел, в игре против Атлетико. Ты пойми, что для опытного болельщика, много не нужно- достаточно один, два раза взглянуть на команду, чтобы создалось о ней впечатление. Кроме того, мне было дико и смешно, когда я узнал, что главный бомбардир Примеры Довбик. Я чуть со стула не упал. Мне неведомо, какая команда займет 2 и 3 места, но присутствие Жироны в тройке- считаю НОНСЕНСОМ. А главные виновники, этого позора- Барса и Атлетико, которые допустили до этого ужаса!!!!!!!

А вот, ты, Толя, считаешь эту команду достойной и не надо отрицать- это правда. Толя, ты же знаешь, я редко ошибаюсь, Когда я говорил тебе, что шварц г....о, так и произошло. Такжe, Толя, будет и в этом случае...
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
Вы меня тоже простите, но где был великий Реал в прошлом сезоне? Разве примитивный футбол стал проблемой отставания от Барселоны, не менее великой?
Нет же. Я не имел в виду битву Реала с Жироной, я про вечное противостояние Мадрида и Барсы.
И сегодня не было битвы, судя во вашим комментариям.
Я матч не видел. Но верю вашим словам!
Про игроков Жироны, мне вообще ничего не известно, я их только пару раз увидел - это с Барсой, и немного с Мальоркой в кубке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:14
Простите, а что значит "раскрыто отвечать."? Речь о конкретном комментарии, которому Вы поставили лайк, где утверждается, что у меня "любовь к Жироне". Я также могу этого пользователя уличить в любви к клубу "Адана спорт" из Турции. Вы тоже одобрите.? А вопрос конкретно звучит так. Вы ставите лайки за содержание , или за личность автора? Мне кажется последнее, Могу ошибиться. Извините
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:06
Уважаемый Анатолий, я не могу раскрыто ответить на ваш вопрос, я не замечал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:04
Глубоко уважаемый Павел. Имея в виду, что Вы один из немногих реально понимающих футбол и корректно относящийся к другим посетителям сайта, смею ли я надеяться на то, что Вы мне поясните где и когда я восхищался Жироной. ? Я вообще особо не слежу за Примерой. Лично вам я выразил сомнение в истинности вашего утверждения, что "Жирона посыпется" Дословно я Вас спросил, а что значит посыпется. ? Будет в тройке - это посыпется ? И все. Где здесь восхищение этой командой, к которой я равнодушен, как и почти ко всем в Примере.? Мне немного интересная Барса и все. Между тем Вы поддержали совершенно необоснованное мнение одного гражданина, который меня "уличил" в восхищении Жироной, Не могли бы Вы мне пояснить смысл этого утверждения и Вашего его одобрения. Заранее спасибо за внимание.
РС. Я по большому счету к европейскому футболу равнодушен и "уличать" меня в восхищении каким либо клубов в топ-5 - это несерьезно и смешно. Внимательно слежу только за Монако из-за Головина. Все. Жду реакции Вшей.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:02
как же хорош Джуд в Реале! одно удовольствие смотреть за его игрой!
Удачи и новых успехов и дальше вместе с сливочными!
амурец
амурец
вчера в 23:51
Реал с победой, Жирона веселенький клуб, но Реал есть Ревл
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:46
Вы меня простите, но, о какой битве, Вы говорите? Где Вы увидели, сегодня битву? Было, элементарное избиение, Королём, жалкого шута самозванца. Я не против развития других клубов, я не против конкуренции. Но конкуренции нет. Есть, один, Великий Реал, остальные- "пресмыкающиеся". Извините за сленг, но это так. Реал, сегодня показал, кто играет в футбол, а кто футбол имитирует... Что касается Довбика, то пусть скажет спасибо, за то, что имеет возможность, выходить на поле, против таких команд, как Реал, Барса и Атлетико. Еще недавно, он, мог только мечтать о таком. Его присутствие не украсило Примеру, оно её упростило. Довбику, место только в ЧУ. Он- футбольный жлоб. Я хорошо помню его, еще по украинскому чемпионату и имею о нем ясное представление. Витя Цыганков -талант, но ему еще надо время, чтобы прочувствовать, всю прелесть испанского футбола.

Простите, если что не так.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:08
Не сомневался в победе Реала,Жирона конечно команда симпатичная но чемпионат Испании должен выиграть Мадрид!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:03
В прошлом году не было никакой битвы, на финише Барса знатно опередил Реал, и последние матчи просто слила.
Ничего не изменилось. Из очередной гонки победителем выходит Реал в нынешнем сезоне.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
Почему же позор испанскому футболу? За первое место всё равно идёт битва между двумя клубами, иногда вклинивается Атлетико. Какая разница кто на втором или третьем месте? В АПЛ в недавнем прошлом победителем стал "Лестер", и разве этот факт говорит о том, что АПЛ как лига стала хуже? Можно допустить, что при спаде грандов, какая-нибудь крепкая выскочка может выиграть чемпионат. И в Испании такое бывало. Почему мы не хотим видеть развитие других клубов?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:01
Из-за отсутствия всех центральных защитников, немного переживал за результат матча. Но Реал вновь показал Жироне кто в доме хозяин.
Удивляет только одно, как эту Жирону не победили ни Атлетико, ни Барса.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Дружище, каюсь, каюсь, но просто, не успел, извини!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Писал на другой страничке, отвлекся...
Ну конечно, тебя- Дорогой, с победой, твоего Величайшего в мире Клуба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы- ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
goalaktika
goalaktika ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Согласен. Надеюсь он себя ещё покажет в будущем. Молодой и перспективный, Реал просто так никого не покупает.
А так могли бы дать ему реализовать пенальти , для уверенности в будущем
shur
shur ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:43
...конечно пятерочка на табло впечатлила, Я бы турку молодому доверил,забил бы и ему пивко в раздевалку и Клубу для устрашения следующих соперников!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:42
Мадридский Реал просто смял Жирону как это было и в первом круге, и это при всех проблемах которые имеют сливочные с травмами основных центральных защитников! Вини сегодня показал, что никакой Мбаппе Реалу не нужен!!! Так же сильный матч провел и Джуд и стал на данный момент лучшим бомбардиром ЛаЛиги!
Футболисты Жироны сегодня вышли на поле уже перегоревшими, видно было как они нервничали, отсюда и неуверенная игра и вообше ничего не получалось еще и без главного тренера играли....
Сливочных с победой, важный шаг к чемпионству они сегодня сделали!!!
ABir
ABir
вчера в 22:42
Реал в очередной раз дал всем ответ на вопрос о чемпионстве в Ла Лиге в текущем году.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Вау ! Тут добавить и нечего),,👍
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:39
У Феде и Крооса в первом тайме было 100% точных передач, в итоге у диспетчера Крооса - 98% точных пасов за игру) Гроссмейстеры) Красивые цифры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 