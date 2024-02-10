Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

«Реал» обыграл «Жирону» (4:0) в матче 24-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 35-й минуте полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 54-й минуте Беллингем оформил дубль. На 61-й минуте Родриго Силва отправил четвёртый мяч в ворота «Жироны».
«Реал» идёт на 1-м месте (61 очко), «Жирона» занимает 2-е место (56 очков).
Как я говорил, у "Жироны" другая задача - бороться за место в ЛЧ сейчас.
Не зря я писал, что у Вини и Родриго должок. Вини просто порвал "Жирону". Более правильное название, чем дубль Джуда)
Теперь основное беспокойство - будут ли готовы Беллингем и Рюдигер к игре в ЛЧ?
Как я говорил, у "Жироны" другая задача - бороться за место в ЛЧ сейчас.
Не зря я писал, что у Вини и Родриго должок. Вини просто порвал "Жирону". Более правильное название, чем дубль Джуда)
Теперь основное беспокойство - будут ли готовы Беллингем и Рюдигер к игре в ЛЧ?
А так хотелось продолжения жироновой сказки..
Можно, конечно, кивать на великолепного Винисиуса, ставшего героем матча, но этого будет недостаточно.
Сливочные и в целом, общекомандно, были на голову сильнее.
При этом, вёли себя по-чемпионски: просто играли в свою игру, спокойные как тараканы. Работали бесспорно мастеровитее соперника. Точнее, умнее, обстоятельнее.
Каталонцам хозяева даже особо не препятствовали, позволяя и разбежаться, и разыграться. Но жиронцы чувствовали себя неуверенно, много ошибались, в том числе невынужденно. Эпизодами в их действиях ощущалось что-то вроде обречённости.
В общем- жаль.
Хотя всё это не мешает жиронцам оставаться ярким явлением в ЛаЛиге и достойно завершить сезон, удержавшись в зоне ЛЧ, хотя это будет непросто.
Удачи Жироне, она очень понадобится..
А так хотелось продолжения жироновой сказки..
Можно, конечно, кивать на великолепного Винисиуса, ставшего героем матча, но этого будет недостаточно.
Сливочные и в целом, общекомандно, были на голову сильнее.
При этом, вёли себя по-чемпионски: просто играли в свою игру, спокойные как тараканы. Работали бесспорно мастеровитее соперника. Точнее, умнее, обстоятельнее.
Каталонцам хозяева даже особо не препятствовали, позволяя и разбежаться, и разыграться. Но жиронцы чувствовали себя неуверенно, много ошибались, в том числе невынужденно. Эпизодами в их действиях ощущалось что-то вроде обречённости.
В общем- жаль.
Хотя всё это не мешает жиронцам оставаться ярким явлением в ЛаЛиге и достойно завершить сезон, удержавшись в зоне ЛЧ, хотя это будет непросто.
Удачи Жироне, она очень понадобится..
Футболисты Жироны сегодня вышли на поле уже перегоревшими, видно было как они нервничали, отсюда и неуверенная игра и вообше ничего не получалось еще и без главного тренера играли....
Сливочных с победой, важный шаг к чемпионству они сегодня сделали!!!
Футболисты Жироны сегодня вышли на поле уже перегоревшими, видно было как они нервничали, отсюда и неуверенная игра и вообше ничего не получалось еще и без главного тренера играли....
Сливочных с победой, важный шаг к чемпионству они сегодня сделали!!!