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Рюдигер не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига»

вчера, 18:36
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал13.02.2024 в 23:00 Не начался

Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник Антонио Рюдигер получил травму латеральной широкой мышцы левого бедра.

По данным источника, из-за данного повреждения немец пропустит две недели. Таким образом, Рюдигер не сыграет в поединке Ла Лиги против «Жироны» (10 февраля), в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (13 февраля) и игре против «Райо Вальекано» в Ла Лиге (18 февраля).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:19
...смотрим с Жероной, болеем и поддерживаем, вперёд Сливочные!!!
shur
shur
вчера в 19:15
...игрок эпатажный безусловно,ярок и заметен на поле, от того и
кажется невосполнимой потеря, а с другой стороны это же "Реал",
найдём на замену, справимся! Мавру Здоровья!!!
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 18:40
хорошо для Реала - автогола не будет....Лейпцигу не повезло.
Гость
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