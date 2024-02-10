Рюдигер не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига»

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вчера, 18:36

Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник получил травму латеральной широкой мышцы левого бедра.

По данным источника, из-за данного повреждения немец пропустит две недели. Таким образом, Рюдигер не сыграет в поединке Ла Лиги против «Жироны» (10 февраля), в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (13 февраля) и игре против «Райо Вальекано» в Ла Лиге (18 февраля).