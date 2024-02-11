«Реал» озвучил официальное заключение по травме Беллингема

Пресс-служба «Реала» сообщила, что после проведённого обследования медицинский отдел «сливочных» диагностировал у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема расстяжение связок левого голеностопа.
Сроки восстановления не называются. Игрок будет проходить его под наблюдением врачей клуба.
Напомним, Беллингем получил травму в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны».
Хочу Барселону в 1/4 лч,и Барсе хорошо-аж до четвертьфинала лч дошли и Реалу в полуфинал легче выйти будет!
Хочу Барселону в 1/4 лч,и Барсе хорошо-аж до четвертьфинала лч дошли и Реалу в полуфинал легче выйти будет!