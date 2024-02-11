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«Реал» озвучил официальное заключение по травме Беллингема

вчера, 15:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Пресс-служба «Реала» сообщила, что после проведённого обследования медицинский отдел «сливочных» диагностировал у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема расстяжение связок левого голеностопа.

Сроки восстановления не называются. Игрок будет проходить его под наблюдением врачей клуба.

Напомним, Беллингем получил травму в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:42
Да я тоже сомневаюсь ,думаю 50/50
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 15:39
Сомневаюсь, что такая Барселона, способна пройти, даже, такой Наполи. Буду рад ошибиться...
eleven LC
eleven LC
вчера в 15:33
Лейпциг можно пройти и без Джуда,а вот далее уже будет сложнее
Хочу Барселону в 1/4 лч,и Барсе хорошо-аж до четвертьфинала лч дошли и Реалу в полуфинал легче выйти будет!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:19
К 1\4 должен быть готов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15
Без него тяжко будет. ЗДоровья парню
Гость
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