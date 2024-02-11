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Саутгейт рассказал, что Рамсдейл может не попасть на Евро-2024

вчера, 23:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью рассказал о вратарской ситуации в сборной на Евро-2024:

Не очень хорошо когда Аарон Рамсдейл не играет, Сэм Джонстон не играет, Ник Поуп травмирован.

При этом Саутгейт отмечает, что в сборную может быть вызван Джек Батленд из «Рейнджерс»:

Мы следим за всеми. Джек может получить шанс, потому что он опытный игрок и играет в большом клубе.

Напомним, Аарон Рамсдейл в «Арсенале» проиграл конкуренцию Давиду Райе. С сентября англичанин сыграл 6 матчей.

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dvqt42vb2eqp
dvqt42vb2eqp
сегодня в 06:13
Видно, что Гарет Саутгейт тщательно подходит к выбору голкипера. Учитывая, что у них есть такие игроки, как Аарон Рамсдейл и Сэм Джонстон, вызов Джека Батленда может быть интересным решением.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:41
Все правильно он толком и не играет
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