Саутгейт рассказал, что Рамсдейл может не попасть на Евро-2024

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вчера, 23:30

Главный тренер сборной Англии в интервью рассказал о вратарской ситуации в сборной на Евро-2024:

Не очень хорошо когда Аарон Рамсдейл не играет, Сэм Джонстон не играет, Ник Поуп травмирован.

При этом Саутгейт отмечает, что в сборную может быть вызван из «Рейнджерс»:

Мы следим за всеми. Джек может получить шанс, потому что он опытный игрок и играет в большом клубе.

Напомним, Аарон Рамсдейл в «Арсенале» проиграл конкуренцию . С сентября англичанин сыграл 6 матчей.