Саутгейт рассказал, что Рамсдейл может не попасть на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью рассказал о вратарской ситуации в сборной на Евро-2024:
Не очень хорошо когда Аарон Рамсдейл не играет, Сэм Джонстон не играет, Ник Поуп травмирован.
При этом Саутгейт отмечает, что в сборную может быть вызван Джек Батленд из «Рейнджерс»:
Мы следим за всеми. Джек может получить шанс, потому что он опытный игрок и играет в большом клубе.
Напомним, Аарон Рамсдейл в «Арсенале» проиграл конкуренцию Давиду Райе. С сентября англичанин сыграл 6 матчей.