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«Маккаби» заявил Лесового на сезон как израильтянина

вчера, 22:38

Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Маккаби» Даниила Лесового, рассказал, как клуб из Хайфы смог заявить российского игрока на сезон в качестве израильтянина без наличия у него соответствующего гражданства.

Лесовой в процессе получения гражданства Израиля. Можно заявлять игрока как израильтянина без полученного гражданства? Да, здесь можно. У него есть ID Card.

Футболист перешёл в команду на правах аренды до конца сезона из московского «Динамо».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:04
Одним евреем стало больше.
112910415
112910415
сегодня в 07:13
будет там звездой ... ну, как Кокорин на Кипре !
63hnta36g5jj
63hnta36g5jj
сегодня в 04:38
Быстро однако люди евреями становятся.
ctfu72btaewy
ctfu72btaewy
сегодня в 03:13
Ещё один сбежал на обетованную
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:12
Главное, чтобы не стал там сионистом.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:53
Уже обрезали? Быстро товарищ переобулся...
баск
баск
вчера в 23:27
Вот и славненько.
Даньке пора переставать киснуть и наконец взяться за себя.
В координатах израильской вышки он топчик, так что условия для перезагрузки карьеры вполне приемлемы.

Проявит себя- ещё и за сборную Израиля попылит)
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 22:47
Через пару лет Лесовой будет играть за Марс 13, и он будет марсианином.
Гость
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