«Маккаби» заявил Лесового на сезон как израильтянина

1707248294

вчера, 22:38

Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Маккаби» , рассказал, как клуб из Хайфы смог заявить российского игрока на сезон в качестве израильтянина без наличия у него соответствующего гражданства.

Лесовой в процессе получения гражданства Израиля. Можно заявлять игрока как израильтянина без полученного гражданства? Да, здесь можно. У него есть ID Card.

Футболист перешёл в команду на правах аренды до конца сезона из московского «Динамо».