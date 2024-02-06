«Маккаби» заявил Лесового на сезон как израильтянина

Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Маккаби» Даниила Лесового, рассказал, как клуб из Хайфы смог заявить российского игрока на сезон в качестве израильтянина без наличия у него соответствующего гражданства.
Лесовой в процессе получения гражданства Израиля. Можно заявлять игрока как израильтянина без полученного гражданства? Да, здесь можно. У него есть ID Card.
Футболист перешёл в команду на правах аренды до конца сезона из московского «Динамо».
Даньке пора переставать киснуть и наконец взяться за себя.
В координатах израильской вышки он топчик, так что условия для перезагрузки карьеры вполне приемлемы.
Проявит себя- ещё и за сборную Израиля попылит)
Даньке пора переставать киснуть и наконец взяться за себя.
В координатах израильской вышки он топчик, так что условия для перезагрузки карьеры вполне приемлемы.
Проявит себя- ещё и за сборную Израиля попылит)