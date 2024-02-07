Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составы

В ФНЛ не видят необходимости в отдельной группе для клубов из Крыма

вчера, 18:59

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался на тему возможного создания отдельной группы для крымских клубов во Второй лиге.

ФНЛ получила письма с отказом от участия в сезоне-2024 от крымских команд «Океан» и «Кызылташ». Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: «Рубин Ялта», «Севастополь», «СКА-Ростов», «Кубань-Холдинг» и «Динамо» из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами «Алания-2», «Динамо Махачкала-2», «Легион», «Дружба», «Спартак-Нальчик» и «Машук-КМВ». Возникает логичный вопрос: а в чём необходимость, если это уже работает?

В новом сезоне планируем сделать интересную и конкурентную группу 1 («Юг»), в которой примут участие минимум 16 клубов. Предварительно, в составе участников появятся четыре новых клуба с юга России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСаутгейт рассматривает вызов Майну в сборную
Сегодня, 13:30
«Арсенал» внёс Тимбера в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:11
«Маккаби» заявил Лесового на сезон как израильтянина
06 февраля
«Айнтрахт» оставил ван де Бека вне заявки на Лигу Конференций
05 февраля
СлухиБензема собирается вернуться в состав «Аль-Иттихада»
04 февраля
Слухи«Наполи» исключил Зелиньского из заявки на ближайшие матчи Лиги чемпионов
03 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 