В ФНЛ не видят необходимости в отдельной группе для клубов из Крыма

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) высказался на тему возможного создания отдельной группы для крымских клубов во Второй лиге.

ФНЛ получила письма с отказом от участия в сезоне-2024 от крымских команд «Океан» и «Кызылташ». Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: «Рубин Ялта», «Севастополь», « СКА -Ростов», «Кубань-Холдинг» и «Динамо» из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами «Алания-2», «Динамо Махачкала-2», «Легион», «Дружба», «Спартак-Нальчик» и «Машук-КМВ». Возникает логичный вопрос: а в чём необходимость, если это уже работает?

В новом сезоне планируем сделать интересную и конкурентную группу 1 («Юг»), в которой примут участие минимум 16 клубов. Предварительно, в составе участников появятся четыре новых клуба с юга России.