Чорлука: «Ехал около 11 часов и проехал 257 километров на велосипеде»

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вчера, 13:59

Экс-защитник «Локомотива» рассказал о своей длительной поездке на велосипеде. Летом 2023 года хорват сообщил в соцсетях, что стартовал в Загребе в 4:56 утра и проехал 257 км на велосипеде через половину Хорватии.