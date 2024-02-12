Чорлука: «Ехал около 11 часов и проехал 257 километров на велосипеде»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своей длительной поездке на велосипеде. Летом 2023 года хорват сообщил в соцсетях, что стартовал в Загребе в 4:56 утра и проехал 257 км на велосипеде через половину Хорватии.
Я просто люблю кататься на велосипеде! Устал от машины, в ней постоянно кричат маленькие дети, а на велосипеде спокойно (смеется). Ехал около 11 часов и проехал 257 километров. Я всегда стараюсь ездить на велосипеде. Но обратно жена не пустила так. Пришлось ехать с ней.
Есть куда хуже...
Есть куда хуже...
Кто не в курсе. 200 км преодолевают менее чем, за 8 часов на велосипеде и часть пути по грунтовке. А если на шоссейнике по асфальту, за 11 часов можно и все 500 покрыть. При езде на велосипеде больше всего устается "5 точка", а не ноги.
Кто не в курсе. 200 км преодолевают менее чем, за 8 часов на велосипеде и часть пути по грунтовке. А если на шоссейнике по асфальту, за 11 часов можно и все 500 покрыть. При езде на велосипеде больше всего устается "5 точка", а не ноги.