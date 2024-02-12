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Чорлука: «Ехал около 11 часов и проехал 257 километров на велосипеде»

вчера, 13:59

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своей длительной поездке на велосипеде. Летом 2023 года хорват сообщил в соцсетях, что стартовал в Загребе в 4:56 утра и проехал 257 км на велосипеде через половину Хорватии.

Я просто люблю кататься на велосипеде! Устал от машины, в ней постоянно кричат маленькие дети, а на велосипеде спокойно (смеется). Ехал около 11 часов и проехал 257 километров. Я всегда стараюсь ездить на велосипеде. Но обратно жена не пустила так. Пришлось ехать с ней.

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Все комментарии
b3smnx42abt9
b3smnx42abt9
вчера в 17:52
Вот заняться нечем, придумывает себе занятия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21
Ну велосипед не худший способ побега...от реалии...
Есть куда хуже...
112910415
112910415
вчера в 16:42
так хотелось от семьи отдохнуть !
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
вчера в 16:02
Сразу видно любителя велосипедов.
Кто не в курсе. 200 км преодолевают менее чем, за 8 часов на велосипеде и часть пути по грунтовке. А если на шоссейнике по асфальту, за 11 часов можно и все 500 покрыть. При езде на велосипеде больше всего устается "5 точка", а не ноги.
mqkv7bq5pn8h
mqkv7bq5pn8h
вчера в 15:54
Когда мозгов нет, работают ноги.
mn6jxz5bw27d
mn6jxz5bw27d
вчера в 15:32
Зимой в Якутии так попробуй и потом будешь ездить, куда и сколько хочешь, ибо жене станешь в принципе не особо интересен после якутского велопробега!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:22
Да разведись уже с ней,зачем так мучиться!🤣🤣🤣
wawy87y3m85y
wawy87y3m85y
вчера в 15:11
Он и на футбольном поле был упрямым игроком...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:39
В следующий раз-на самокате.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:37
"Я буду долго гнать велосипед" - по ходу пел Ведран ..)
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:25
Выносливость у него супер.... проехать столько почти наверное рекорд для любого футболиста.
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