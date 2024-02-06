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Мощный торс Роналду и день рождения Неймара. Лучшие посты футболистов в соцсетях

вчера, 09:53
Роналду и Неймар
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 21:44, ред.
А смысл внешность и формы Меган Фокс с Найтли ставить им в достоинство ?
Кристинка Орбакайте давно дала этой теме расклад: бабло есть, мадама цокает в массажный кабинет и виснет там полдня..., где её тело в полный порядок спецы приводят..., после чего она потом дефилирует им и плюёт в потолок..., или на всех, а потом в потолок..., или на качалку, на всех и в потолок.

Другое дело бабам-разведёнкам, из класса нищебродов, которых в Раше больше 70%..., вот им нахрен ни качалка ни массаж не нужен. Они на работе по 2 нормы дают, потом на вторую работу бегут, а после люлей от учителей получают за неуспеваемость и поведение своих несовершеннолетних отпрысков. Тут без качалки будешь в тонусе и после 50-ти.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:19
кстати, кавычки могли бы и правильные поставить. Вот: «‎ »‎
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:18
с мартинес, журналюгой
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 16:02
а можно и в 25 следить за собой с 15-и и быть круче ЛЮБОЙ 45-летней!
Я говорю не об исключениях, а о ПРАВИЛЕ. Но меган и найтли КОНЕЧНО раньше были лучше. Сейчас они уже не играют таких роковых красоток, черлидирш и прочих альтушек! Которые и нравятся. А все эти "моники белуччи" нравятся, НЕСМОТРЯ на то что уже отцвели. со всякими "но", и т.д. Топовый возраст всё равно позади. Так устроен мир.
Futurista
Futurista ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 15:29
Это у женщин друг друга хвалить не принято, даже при традиционных ценностях...боятся конкуренции)...мужчины более объективны, говорят как есть...да и при чем здесь ценности, когда на спортивном сайте говорят о физической форме человека?)...хотя...каждый видит и слышит то, что он хочет...
Шишанутый
Шишанутый ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:13
100%. В бургер-лиге на бургерах и пиццах пузо отъел)
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 14:27
Хотел написать про статью, но, почитав комментарии, смутила одна вещь. А именно, обилие мужских лайков под словами, что Роналду красавчик ..
Странные вещи при традиционных ценностях.
Futurista
Futurista
вчера в 13:51
Роналду молодец...ну это конечно не мощный торс, а скорее крутой рельеф...для 39 лет круто, прям как я в 35))...
Futurista
Futurista ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:46
Гном жену выставил...сам наверное не в фокусе)...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:55
Рон конечно красавчик!! В отличной форме 💪💪
zim289
zim289 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 12:49
Лютый бред.
Ты женщин, видимо, не встречал красивых)
Посмотри на Меган Фокс или Киру Найтли в 30+

Многие женщины, которые следят за собой и ходят в качалочку, даже в 40 выглядят лучше большинства 20-летних, которые за собой НЕ следят
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 12:11
Жена месси - СТАРАЯ. Вот он и начал ей изменять. Не нужно просто ухоженную простушку называть красоткой. Девушке месяца не может быть больше 30, пусть даже омолаживание, пусть даже природа. НЕТ!!! Имейте честность!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:01, ред.
у жены месси тоже 2 золотых мяча
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:59
у Моуринье сын похож на какого-то футболиста, партнера по команде Жозе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:08
Для чего жена Канселу в лифчике стала фоткаться? Чтоб пузо было видно???
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:55
Кариус молодец, вовремя успел сделать предложение. Видимо надеялся, что это просто вздутие у девушки
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:39
Депай одет словно дед из российской глубинки, который собрался грабануть лабаз 24 часа из-за того что горючки не хватило и по-пьяне надевший бабкины рейтузы на голову заместо балаклавы - ужас!!! так одеваться нельзя!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:34
Криштиану уникален. Так выглядеть в глубокой старости! Как вообще можно дожить до 39-ти лет?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:11
Неймар как всегда...
Руни уже с пузом мясника.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 10:04
Гены Роналду уникалные, а еще он трудяга.
Гость
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