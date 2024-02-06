Мощный торс Роналду и день рождения Неймара. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Нашли для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков встретился с пушистыми болельщиками.
Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отметил день рождения в Италии.
Неймару исполнилось 32 года.
В честь такого события бразилец сыграл в покер.
Андрес Иньеста насладился снежным вечером в Токио.
Форвард «Барселоны» Жоау Феликс показал, как восстанавливается после травмы. Португальца скоро ждет сюрприз в каталонском клубе.
Милота дня. Дочке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса исполнилось три года.
У вратаря «Барселоны» Андре Тер-Штегена родился сын.
У защитника каталонцев Роналда Араухо тоже случилось пополнение в семье.
Игроки «Барселоны» словно сговорились — у Жоау Канселу скоро тоже будет ребенок!
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус перед родами сделал предложение своей девушке.
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко взял в спортзал свою дочь.
А наследнику Жозе Моуриньо стукнуло 24 года.
Стиляга дня. Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай.
Легенда МЮ Уэйн Руни продолжает отдыхать в солнечных странах.
Вы только посмотрите, в какой форме находится Криштиану Роналду, которому исполнилось 39 лет.
Девушка дня. Жена форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
На этом наш выпуск завершен. Чаще бывайте на природе — берите пример с Пато!
Кристинка Орбакайте давно дала этой теме расклад: бабло есть, мадама цокает в массажный кабинет и виснет там полдня..., где её тело в полный порядок спецы приводят..., после чего она потом дефилирует им и плюёт в потолок..., или на всех, а потом в потолок..., или на качалку, на всех и в потолок.
Другое дело бабам-разведёнкам, из класса нищебродов, которых в Раше больше 70%..., вот им нахрен ни качалка ни массаж не нужен. Они на работе по 2 нормы дают, потом на вторую работу бегут, а после люлей от учителей получают за неуспеваемость и поведение своих несовершеннолетних отпрысков. Тут без качалки будешь в тонусе и после 50-ти.
Кристинка Орбакайте давно дала этой теме расклад: бабло есть, мадама цокает в массажный кабинет и виснет там полдня..., где её тело в полный порядок спецы приводят..., после чего она потом дефилирует им и плюёт в потолок..., или на всех, а потом в потолок..., или на качалку, на всех и в потолок.
Другое дело бабам-разведёнкам, из класса нищебродов, которых в Раше больше 70%..., вот им нахрен ни качалка ни массаж не нужен. Они на работе по 2 нормы дают, потом на вторую работу бегут, а после люлей от учителей получают за неуспеваемость и поведение своих несовершеннолетних отпрысков. Тут без качалки будешь в тонусе и после 50-ти.
Я говорю не об исключениях, а о ПРАВИЛЕ. Но меган и найтли КОНЕЧНО раньше были лучше. Сейчас они уже не играют таких роковых красоток, черлидирш и прочих альтушек! Которые и нравятся. А все эти "моники белуччи" нравятся, НЕСМОТРЯ на то что уже отцвели. со всякими "но", и т.д. Топовый возраст всё равно позади. Так устроен мир.
Я говорю не об исключениях, а о ПРАВИЛЕ. Но меган и найтли КОНЕЧНО раньше были лучше. Сейчас они уже не играют таких роковых красоток, черлидирш и прочих альтушек! Которые и нравятся. А все эти "моники белуччи" нравятся, НЕСМОТРЯ на то что уже отцвели. со всякими "но", и т.д. Топовый возраст всё равно позади. Так устроен мир.
Странные вещи при традиционных ценностях.
Странные вещи при традиционных ценностях.
Ты женщин, видимо, не встречал красивых)
Посмотри на Меган Фокс или Киру Найтли в 30+
Многие женщины, которые следят за собой и ходят в качалочку, даже в 40 выглядят лучше большинства 20-летних, которые за собой НЕ следят
Ты женщин, видимо, не встречал красивых)
Посмотри на Меган Фокс или Киру Найтли в 30+
Многие женщины, которые следят за собой и ходят в качалочку, даже в 40 выглядят лучше большинства 20-летних, которые за собой НЕ следят
Руни уже с пузом мясника.
Руни уже с пузом мясника.