Повар, любитель вина и домосед. Образ жизни Хаби Алонсо

1707462214

вчера, 10:03

Рассказываем о личной жизни главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Хавьер Алонсо Олано родился 25 ноября 1981 года в Толосе, Испания. Было бы странно, если бы Хаби не попробовал себя в футболе, ведь его отец Перико играл за «Реал Сосьедад», «Барселону» и сборную Испании. Каждый день маленький Хаби играл в футбол и смотрел эту игру по телевизору.

Именно семейные посиделки, возможно, и стали причиной того, что Алонсо теперь является тренером, поскольку тогда Хаби в окружении братьев внимательно слушал размышления своего отца и его друзей о тактике и стратегии. Он впитал семейную футбольную мудрость.

Впрочем, в доме бразды правления держала мать Хаби Алонсо, поэтому разговоры о футболе были несколько ограничены. Главной заботой Изабель было образование ее детей. Она была очень серьезна в своих намерениях – однажды маленький Алонсо получил плохую оценку в школе и остался без футбола на целый месяц.

Изабель Олано была домохозяйкой и контролировала все домашние дела, пока ее муж играл в футбол. Семья Алонсо не была бедной, но родители сумели объяснить своим детям, что лень приведет только к беде, и это помогло – все они выросли самостоятельными.

Однажды Хаби отправился в рамках программы школьного обмена в ирландский город Келлс в графстве Мит. По этой причине его английский стал гораздо лучше. Все это случилось благодаря маме – она снова настояла на том, чтобы ее сын был как можно лучше образован. Алонсо говорил, что ему удавалось совмещать учебу с футболом. Ему можно верить.

Любопытно, что Алонсо с детства дружит с Микелем Артетой. Они выросли на одной улице в Сан-Себастьяне и играли за местную команду «Антигуоко». Артета, кстати, был весельчаком и представителем простой семьи. Идеальный дуэт. На фото ниже это заметно.

Жена Хаби Алонсо – известная фигура в Испании. Она построила карьеру модели, актрисы и модельера. Нагоре Аранбуру играла во многих испанских фильмах и сериалах.

Нагоре работала администратором в отеле, когда Алонсо перешел в «Ливерпуль». Однажды с ней хотел познакомиться Питер Крауч, но одноклубники расстроили высокого англичанина, рассказав, что она встречается с Хаби.

История любви Аранбуру и Алонсо началась в подростковом возрасте, в то время Алонсо был многообещающим талантом в молодежной академии своего родного клуба «Реал Сосьедад». Однако поженились они только в 2009 году. У пары трое детей – две дочери и сын.

Хаби – семьянин, его не увидишь в ночных клубах и прочих заведениях. Алонсо любит сидеть дома и готовить. Его коронное блюдо — сочные свиные отбивные. Также Хаби нравятся и простые бутерброды. Старается делать точно такие же, какие ел в детстве. В один из дней Алонсо хотел приготовить паэлью на углях, но потерпел фиаско. Хаби очень сильно расстроился, назвав это катастрофой. Но зато он очень здорово умеет пользоваться духовкой. Запечь рыбу и сделать гарнир к ней – легче легкого! Нагоре явно повезло с мужем.

Когда дело доходит до моды, Хаби Алонсо придерживается простоты и классики. Он уделяет пристальное внимание деталям и особенно разборчив в том, что носит. Он любит часы и обувь и находит забавным, когда люди бездумно следуют модным тенденциям, даже если они им не идут. Например, испанец никогда не надевал шубу и не собирается этого делать.

В раздевалке «Реала» Хаби сталкивался с разнообразным выбором одежды среди своих товарищей по команде. Иногда просто поражался по утрам, наблюдая за очередным показом мод в раздевалке мадридцев. Подшучивал над Альваро Арбелоа, говоря, что его одевает жена.

Что касается отдыха, то здесь классический выбор домоседа. Фильмы, музыка и вино.

Алонсо нравятся жанры нуар, черно-белые фильмы, исторические и политические картины. Из музыки ценит Нирвану, Битлз, Нила Янга, Тома Уэйтса и некоторых испанских исполнителей. У вина есть конкурент в доме Алонсо – талантливый тренер питает слабость к шампанскому.

Ну идеальный испанец ведь, согласны?