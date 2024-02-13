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Тухель может возглавить «Барселону»

вчера, 14:44

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить «Барселону».

По данным источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет пригласить в команду именитого наставника с опытом победы в Лиге чемпионов.

Одним из кандидатов на должность тренера «сине-гранатовых» является Тухель, который может быть уволен из «Баварии» после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
Globa Vladimir
Globa Vladimir
сегодня в 06:14
Пусть уже свалит из Баварии. С его приходом одни проблемы. В Баварию нужен какой нибудь карабас барабас вроде Руди Фёллера, а не этот тухлый дуремар.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:43
Посмотрим на Алонсо в следующем сезоне. Он как и Хави будет только бороться за место в ЛЧ, только в Германии. Возможен такой сценарий.

Я к тому, что немецкие тренеры не приживаются в Испании. В истории Барселоны и Реала было по два немца, только Хайнкесс один раз выиграл ЛЧ в 98-м.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Кстати для бюджета Барсы Алонсо идеально подойдёт,он с недорогими (сравнительно) игроками выжимает максимум из Байера
kirsone
kirsone
вчера в 23:55
Господи, да клонируйте уже Гвардиолу и отдайте барсе, а Тухеля в чемпионшип тренироваться отправить
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:27
Из немцев Флик или Клопп, но Юрген не пойдёт, он будет отдыхать.
Нужен испанец! Хаби Алонсо нужно подтянуть.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:52
Может лучше тогда Анри или Лэмпарда.))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:35
Тухель может и хороший тренер, но тупорылый)).
DXTK
DXTK
вчера в 20:58
Пускай в Баварии Тухель сидит и с кейном трофеи берут)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55
Категорически требую продолжения банкета с Хави!
Тухель подхватит знамя после окончания сезона!))
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:28
Вот тухлый и добьет ее.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:15
У каждого тренера как и у игрока есть клуб где он раскрывается по полной и показывает ошеломляющие результаты. Как только он переходит в другой клуб, статистика падает ниже среднего. А дальше по накатанной, скитание по разным клубам, где он больше никогда не найдет себя.
Но есть исключительные, но их не много
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 18:21
Флик хороший вариант, но игроки Баварии при Флике бегали как лошади по полю. Тот же матч с Барселоной в ЛЧ, где каталонцы не выдержали физически игроков Баварии. У Барселоны смешанный состав с молодыми и с возрастными игроками, один темп привязать сложно под немецкую систему игры. Тем более Лапорта сейчас не покупает как при Райкарде, когда Барселона собирала топовый состав с Ронни, Деку, Ларссоном, Это'О, Жюли, где были талантливые Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль. Сейчас Барселона покупает по принципу как получится.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 18:10
Бавария как и Реал не станет менять игроков ради тренера, даже если они плохие, а в Баварии есть игроки которые брали ЛЧ при Флике, к тому же есть усиление как Кейн и Ким. Мане взяли, но потом Мане не устроил.
Все это капризы, а в Баварии ждать результатов не будут. Тем более Ковача уволили из Баварии, если не ошибаюсь, за аналогичные результаты.
Вот сейчас Вы копируете ситуацию как в МЮ, где утверждают, что Тен Хаг не физрук.
Скорее всего, Тухель выжат тактически, теперь его тактику знают. В данном случае Тухель может проявить гибкость, но не хочет или не получается. В ПСЖ Тухель часто экспериментировал со схемами и команда не всегда играла стабильно и убедительно. Возможно дело не только в схемах, а также в том чтобы готовить игроков тактически, все таки игроки не манекены, если разместить их на поле этого будет недостаточно, нужно работать над ними. Потому что схемы могут быть одинаковыми у команд, но игра у команд разная. Это как бургер из Макдональдса в США будет отличаться по вкусу от бургера который приготовят в одной из стран Европы или Азии.
И сейчас у Тухеля не получается придумать что-то другое, возможно он хочет, но не знает рецепта.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:09
Тухель потребует трансферов под свое видение. Откуда у Барсы деньги? Надеяться на преданность и желание кропотливо работать в текущих условиях - наивно до смеху.
xajaks
xajaks
вчера в 17:58
У ди Маттео теже имеется победный опыт в лиге чемпионов
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:53
А ведь у Баварии есть ещё Ким. Редко интересуюсь Бундеслигой, но ситуация ещё более запутанная )
Возможно Наполи просел без Кима, так как Ким выполнял большой объем работы на поле, а у Тухеля с Кимом дела плохи.
Единственной командой у Тухеля которая выглядела топ командой был Челси, в период когда Челси выиграл ЛЧ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
"Хави оставайся!"
lotsman
lotsman
вчера в 17:36
Не такой тренер нужен Барселоне. Тухель не сможет вытащить каталонцев.
112910415
112910415
вчера в 17:31
ой ...
а может ещё подумать ?!
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:59
Не факт что пойдёт, с непонятным бюджетом и туманными перспективами
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:54
Это мне тоже уже вообще непонятно. Намекает разве что на то, что руководство "Баварии" всё ещё не показывает признаков возвращения к здравомыслию)
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:46
Ну и 2 новичка конечно. Дайер в Тоттенхэме был далеко не ключевым, я его видел скорее в Борнмуте или Эвертоне в дальнейшем, но никак не в Баварии. Ну а Саша Буй походу пока вообще не понял куда попал.
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:40
Конечно Тухель не вывозит, но нынешний состав Баварии вроде по именам хорош, а по факту каждый сам по себе играет. И со Шмурновым вообще не соглашусь по поводу защиты, Де Лигт мне нравится, но как только Тухель появился, так тот резко сдал; Ким нервничает и тупит, Дэвис вообще не защитник, Мазрауи абсолютно средний игрок; а Упамекано для меня вообще человек-загадка, может мне так везет, но когда смотрю матчи Баварии, то он непременно что-то отмочит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:30
Ну не скажи. Тот же Шмурнов сегодня отмечал, что у "Баварии" лучший подбор защитников после МС, Де Лигт, Упамекано, Ким, но выглядят они как сборище середняков.

Даже пресловутый Сане и тот у Пепа исключительно полезен был, хоть и ограничен (а скорее потому, что) в своих действиях, носясь по одному флангу и доставляя мяч вперёд по прямой, а тут руинит игру команде.

К кому тут вопросы? Не только к игрокам 100%.
3ton
3ton
вчера в 15:54
Только не этого "бесполезного"
Кто вообще из его ТОП-тренера сделал ? Он им никогда не был и не будет
therapy
therapy
вчера в 15:38
Вот это поворот из Баварии в Барселону. Хави на Тухеля равно Хави.
Рой Макай
Рой Макай ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 15:36
Да где там классный подбор то? Пенсионеры, единалы и нытики, а защитники привозят чуть ли не в каждом матче. Есть еще Кейн, но на выходных мы увидели, как он играет, когда попадается серьезный, организованный соперник.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:29
Из всех озвученных вариантов по-моему лучше всего Флик.
5gq2nvykf36m
5gq2nvykf36m
вчера в 15:23
Мне будет очень жаль Барселону если это произойдёт!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:17
Сбитый летчик! Тухель в Баварии с таким классным подбором футболистов не может ничего поделать а что он будет в Барселоне делать!
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