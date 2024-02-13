Тухель может возглавить «Барселону»

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вчера, 14:44

Главный тренер «Баварии» может возглавить «Барселону».

По данным источника, президент каталонского клуба хочет пригласить в команду именитого наставника с опытом победы в Лиге чемпионов.

Одним из кандидатов на должность тренера «сине-гранатовых» является Тухель, который может быть уволен из «Баварии» после окончания нынешнего сезона.