Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может возглавить «Барселону».
По данным источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет пригласить в команду именитого наставника с опытом победы в Лиге чемпионов.
Одним из кандидатов на должность тренера «сине-гранатовых» является Тухель, который может быть уволен из «Баварии» после окончания нынешнего сезона.
Даже пресловутый Сане и тот у Пепа исключительно полезен был, хоть и ограничен (а скорее потому, что) в своих действиях, носясь по одному флангу и доставляя мяч вперёд по прямой, а тут руинит игру команде.
К кому тут вопросы? Не только к игрокам 100%.
Даже пресловутый Сане и тот у Пепа исключительно полезен был, хоть и ограничен (а скорее потому, что) в своих действиях, носясь по одному флангу и доставляя мяч вперёд по прямой, а тут руинит игру команде.
К кому тут вопросы? Не только к игрокам 100%.
Все это капризы, а в Баварии ждать результатов не будут. Тем более Ковача уволили из Баварии, если не ошибаюсь, за аналогичные результаты.
Вот сейчас Вы копируете ситуацию как в МЮ, где утверждают, что Тен Хаг не физрук.
Скорее всего, Тухель выжат тактически, теперь его тактику знают. В данном случае Тухель может проявить гибкость, но не хочет или не получается. В ПСЖ Тухель часто экспериментировал со схемами и команда не всегда играла стабильно и убедительно. Возможно дело не только в схемах, а также в том чтобы готовить игроков тактически, все таки игроки не манекены, если разместить их на поле этого будет недостаточно, нужно работать над ними. Потому что схемы могут быть одинаковыми у команд, но игра у команд разная. Это как бургер из Макдональдса в США будет отличаться по вкусу от бургера который приготовят в одной из стран Европы или Азии.
И сейчас у Тухеля не получается придумать что-то другое, возможно он хочет, но не знает рецепта.
Все это капризы, а в Баварии ждать результатов не будут. Тем более Ковача уволили из Баварии, если не ошибаюсь, за аналогичные результаты.
Вот сейчас Вы копируете ситуацию как в МЮ, где утверждают, что Тен Хаг не физрук.
Скорее всего, Тухель выжат тактически, теперь его тактику знают. В данном случае Тухель может проявить гибкость, но не хочет или не получается. В ПСЖ Тухель часто экспериментировал со схемами и команда не всегда играла стабильно и убедительно. Возможно дело не только в схемах, а также в том чтобы готовить игроков тактически, все таки игроки не манекены, если разместить их на поле этого будет недостаточно, нужно работать над ними. Потому что схемы могут быть одинаковыми у команд, но игра у команд разная. Это как бургер из Макдональдса в США будет отличаться по вкусу от бургера который приготовят в одной из стран Европы или Азии.
И сейчас у Тухеля не получается придумать что-то другое, возможно он хочет, но не знает рецепта.