Клуб английской Лиги 1 построит «самый экологичный стадион Великобритании»

«Оксфорд Юнайтед» сообщил о намерении построить новый стадион, который станет «самым экологичным спортивным объектом среднего размера в Великобритании».
На своей нынешней арене «Кассам Стэдиум» коллектив будет выступать до 2026 года. Сообщается, что новое сооружение в качестве энергетического ресурса будет использовать только электричество.
На крыше стадиона, рассчитанного на 16 000 зрителей, будут установлены солнечные батареи площадью 3000 м².
Ранее клуб подписал рамочный документ ООН «Спорт в поддержку климата». Данная программа призвана помочь в преодолении климатического кризиса.
Лопасти морских ветряков огромных размеров в Германии просто зарывают в землю при замене и повреждениях,ибо почему-то перерабатывать не могут.
Лопасти морских ветряков огромных размеров в Германии просто зарывают в землю при замене и повреждениях,ибо почему-то перерабатывать не могут.