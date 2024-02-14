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Клуб английской Лиги 1 построит «самый экологичный стадион Великобритании»

вчера, 18:18

«Оксфорд Юнайтед» сообщил о намерении построить новый стадион, который станет «самым экологичным спортивным объектом среднего размера в Великобритании».

На своей нынешней арене «Кассам Стэдиум» коллектив будет выступать до 2026 года. Сообщается, что новое сооружение в качестве энергетического ресурса будет использовать только электричество.

На крыше стадиона, рассчитанного на 16 000 зрителей, будут установлены солнечные батареи площадью 3000 м².

Ранее клуб подписал рамочный документ ООН «Спорт в поддержку климата». Данная программа призвана помочь в преодолении климатического кризиса.

Клуб английской Лиги 1 построит «самый экологичный стадион Великобритании»

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Интерес
Интерес
вчера в 19:56
Смешно.А батареи сделаны из кизяка и не требуют замены и утилизации???А в Туманном Альбионе Солнце вручную будет светить бесперебойно 12 месяцев тв году?А отопление всех помещений тоже будет за счёт солнечных батарей?Не иначе,как недоучку Грету Тунберг(она же-Почётный профессор Хельсинкского университета)в руководство взяли.
Лопасти морских ветряков огромных размеров в Германии просто зарывают в землю при замене и повреждениях,ибо почему-то перерабатывать не могут.
Вещий
Вещий
вчера в 18:51
Посмотрим что из этой затеи получится и насколько все будет экологично (интересно, а где деньги возьмут на все это?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Мне нравится эта задумка. Вопрос только-насколько она осуществима...
Гость
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