Клуб английской Лиги 1 построит «самый экологичный стадион Великобритании»

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вчера, 18:18

«Оксфорд Юнайтед» сообщил о намерении построить новый стадион, который станет «самым экологичным спортивным объектом среднего размера в Великобритании».

На своей нынешней арене «Кассам Стэдиум» коллектив будет выступать до 2026 года. Сообщается, что новое сооружение в качестве энергетического ресурса будет использовать только электричество.

На крыше стадиона, рассчитанного на 16 000 зрителей, будут установлены солнечные батареи площадью 3000 м².