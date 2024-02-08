ПСЖ планирует сменить домашнюю арену

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вчера, 17:32

ПСЖ хочет сменить домашний стадион. Клубу отказали в продаже «Парк де Пренс», на котором команда выступает сейчас.

Власти Парижа 6 февраля проголосовали против продажи арены клубу. Сообщается, что президент «Пари Сен-Жермен» мог бы и ранее принять решение о переезде команды на другой стадион, если бы городские власти отказались продать «Парк де Пренс» несколько лет назад. Окружение главы клуба считает, что ПСЖ является долгосрочным проектом. Аль-Хелаифи дал комментарий по теме:

Сейчас слишком легко утверждать, что стадион больше не продается. Мы понимаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить «Парк де Пренс». Но сейчас все кончено. Мы планируем переехать с этого стадиона.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался от покупки «Стад де Франс».