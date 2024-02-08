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ПСЖ планирует сменить домашнюю арену

вчера, 17:32

ПСЖ хочет сменить домашний стадион. Клубу отказали в продаже «Парк де Пренс», на котором команда выступает сейчас.

Власти Парижа 6 февраля проголосовали против продажи арены клубу. Сообщается, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи мог бы и ранее принять решение о переезде команды на другой стадион, если бы городские власти отказались продать «Парк де Пренс» несколько лет назад. Окружение главы клуба считает, что ПСЖ является долгосрочным проектом. Аль-Хелаифи дал комментарий по теме:

Сейчас слишком легко утверждать, что стадион больше не продается. Мы понимаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить «Парк де Пренс». Но сейчас все кончено. Мы планируем переехать с этого стадиона.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался от покупки «Стад де Франс».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:34
Деньги у шейхов есть и немалые.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:25
Ну продали бы, шейхи же его из страны не увезут,на месте останется!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
Вообще пох !)
shur
shur
вчера в 18:03
...в народе,как правило, говорят, что французы во всём законодатели моды, ...на самом деле командуют парадом "товарищи" с Востока,однако!
...слава Богу, хоть сборная Франции сама по себе...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:53
Вот и возможность для шейхов наконец-то продлить Мбаппе. Кто откажется сыграть на стадионе, названном в его честь?

Лет через пять как раз тридцатилетний Мбаппе будет очень рад встретить др со стомиллионным контрактом на ЖадныйЧерепах-Арене)
q39jjg7fm29p
q39jjg7fm29p
вчера в 17:49
В Эр-Рияде вполне могут себе подобрать подходящий стадик, а гостевые команды будут возить за свой счёт. Все стороны явно будут довольны
Гость
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