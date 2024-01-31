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Организаторы опасаются, что одна из арен Евро-2028 не будет готова вовремя

вчера, 15:42

Стадион «Кейсмент Парк» в Белфасте является одной из арен, на которой пройдут игры Евро-2028. Соревнование пройдет на полях Великобритании и Ирландии.

На стадионе ранее играли в гэльский футбол, но с 2013 года сооружение заброшено, оно нуждается в реконструкции. Предполагаемая стоимость работ возросла с 73 млн фунтов стерлингов до 110 млн. Отмечается, что работа еще не началась. Организаторы турнира уже изучают возможность исключения данной арены из списка стадионов предстоящего чемпионата Европы. В таком случае поединки будут распределены между другими 9 стадионами.

При этом будут приложены усилия для того, чтобы Северная Ирландия приняла контрольные игры перед Евро.

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:30
это будка сторожа, там места заняты))
shur
shur ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:13
...я бы на дальную виллу абонемент взял семейный на сезон...!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:01
А чего такого? На стадионе хоть сейчас Евро проводи!
112910415
112910415
вчера в 16:42
ну, надо начать хотя бы
therapy
therapy
вчера в 16:19
А по какому принципу отбирались изначально стадионы?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:18
Что значит не будет готова? - надо "поднажать"...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:17
Помню как на ЧМ 2018 исключали готовые арены типа Краснодара, а тут просто не готовы.
Завидуй Европа.
wrc839tszd92
wrc839tszd92
вчера в 16:10
Всё равно наспех как-нибудь доделают стадик
Гость
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