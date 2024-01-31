Организаторы опасаются, что одна из арен Евро-2028 не будет готова вовремя

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вчера, 15:42

Стадион «Кейсмент Парк» в Белфасте является одной из арен, на которой пройдут игры Евро-2028. Соревнование пройдет на полях Великобритании и Ирландии.

На стадионе ранее играли в гэльский футбол, но с 2013 года сооружение заброшено, оно нуждается в реконструкции. Предполагаемая стоимость работ возросла с 73 млн фунтов стерлингов до 110 млн. Отмечается, что работа еще не началась. Организаторы турнира уже изучают возможность исключения данной арены из списка стадионов предстоящего чемпионата Европы. В таком случае поединки будут распределены между другими 9 стадионами.

При этом будут приложены усилия для того, чтобы Северная Ирландия приняла контрольные игры перед Евро.