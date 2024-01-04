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ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ отказался от покупки «Стад де Франс»

вчера, 08:38

Стадион «Стад де Франс» не перейдёт во владение «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, кандидаты на покупку объекта должны были подать официальную заявку до полудня среды, чего победители Лиги 1 не сделали.

Несколько месяцев назад катарский фонд, владеющий клубом, объявил об интересе к приобретению стадиона. Сообщается, что после долгих размышлений руководители ПСЖ предпочли сосредоточиться на двух вариантах: покупке «Парк де Пренс», который планируется расширить в случае успешной сделки (однако до сих пор вопрос приобретения не решён с правительством Парижа), либо строительстве новой арены.

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Все комментарии
w3gs8ccb87gh
w3gs8ccb87gh
вчера в 09:26
А зря имели бы свой крутой стадион, ещё и в аренду сдавали
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 08:58
Думаю, что это к лучшему для футбола Франции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Построят новый стадион, на Стаде сделают ярмарку...
Гость
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