ПСЖ отказался от покупки «Стад де Франс»

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вчера, 08:38

Стадион «Стад де Франс» не перейдёт во владение «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, кандидаты на покупку объекта должны были подать официальную заявку до полудня среды, чего победители Лиги 1 не сделали.