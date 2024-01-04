ПСЖ отказался от покупки «Стад де Франс»

Стадион «Стад де Франс» не перейдёт во владение «Пари Сен-Жермен».
По информации источника, кандидаты на покупку объекта должны были подать официальную заявку до полудня среды, чего победители Лиги 1 не сделали.
Несколько месяцев назад катарский фонд, владеющий клубом, объявил об интересе к приобретению стадиона. Сообщается, что после долгих размышлений руководители ПСЖ предпочли сосредоточиться на двух вариантах: покупке «Парк де Пренс», который планируется расширить в случае успешной сделки (однако до сих пор вопрос приобретения не решён с правительством Парижа), либо строительстве новой арены.