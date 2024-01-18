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Стало известно, где состоится финал чемпионата мира 2026

вчера, 12:54

Финал чемпионата мира 2026 года состоится на AT&T Stadium в Далласе. Ранее на организацию этой игры претендовали Нью-Йорк и Майами.

Руководство ФИФА в следующем месяце раскроет больше деталей предстоящего мирового первенства. Известно, что этот мундиаль будет разыгран по новой системе.

Арена в штате Техас во время матчей способна вместить до 80 тысяч зрителей.

Стало известно, где состоится финал чемпионата мира 2026

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:04
Тут больше за америкосов надо переживать...
Может быть и смотреть нечего будет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:58
Буффон просил увеличить ворота, получите!!!
Разметку тоже можно не менять, да и правила "американского футбола" (не путать с соккером) можно тоже оставить.
Рой Макай
Рой Макай ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
То есть все 48 команд, которые отберутся на этот ЧМ, и в частности сборные, которые сыграют на этом стадионе, враги? Есть такая поговорка: «если ото всех вокруг воняет, то может ты сам обо..рался?».
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:30
...а помечтать , СВО закончилась, мы на коне! Финал Россия- США,
давайте без счёта, а мне восьмой десяток...Ээх, дожить бы!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:57
Не удивлюсь, если в действительности так и сделают.
Можно сказать тоже самое и про больше половины его ЗМ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:49
Мощный стадион. Какой тупой вид спорта этот регби/американский футбол 🏉 🏈
Regista_888
Regista_888
вчера в 15:36
Наверное, опять будет такой же убогий ЧМ, как и в 94.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:08
- А чему тут радоваться? России там всё равно не будет... Кому интересно смотреть как играют в футбол враги нашей страны - флаг вам в руки...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:01
Ээх, дожить бы! Надеюсь по тв покажут все игры !
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:52, ред.
Супер стадион-красавец! Вот "до чего техника дошла...")) Футболисты и болельщики 20-х-30-х годов прошлого века, такого и в мечтах представить себе не могли.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:41
До 2026 года нужно ее дожить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:07
Бред…Почему не Майами?? Аргентинцу придется ехать же в другое место, чтобы получить приз лучшему игроку финала (если даже не примет участия в турнире)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15
Такое впечатление, что Майями ещё поборется...)
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