Стало известно, где состоится финал чемпионата мира 2026

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вчера, 12:54

Финал чемпионата мира 2026 года состоится на AT&T Stadium в Далласе. Ранее на организацию этой игры претендовали Нью-Йорк и Майами.

Руководство ФИФА в следующем месяце раскроет больше деталей предстоящего мирового первенства. Известно, что этот мундиаль будет разыгран по новой системе.

Арена в штате Техас во время матчей способна вместить до 80 тысяч зрителей.