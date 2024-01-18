Стало известно, где состоится финал чемпионата мира 2026

Финал чемпионата мира 2026 года состоится на AT&T Stadium в Далласе. Ранее на организацию этой игры претендовали Нью-Йорк и Майами.
Руководство ФИФА в следующем месяце раскроет больше деталей предстоящего мирового первенства. Известно, что этот мундиаль будет разыгран по новой системе.
Арена в штате Техас во время матчей способна вместить до 80 тысяч зрителей.
Может быть и смотреть нечего будет.
Может быть и смотреть нечего будет.
Разметку тоже можно не менять, да и правила "американского футбола" (не путать с соккером) можно тоже оставить.
Разметку тоже можно не менять, да и правила "американского футбола" (не путать с соккером) можно тоже оставить.
давайте без счёта, а мне восьмой десяток...Ээх, дожить бы!
давайте без счёта, а мне восьмой десяток...Ээх, дожить бы!
Можно сказать тоже самое и про больше половины его ЗМ.
Можно сказать тоже самое и про больше половины его ЗМ.