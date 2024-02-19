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ЦСКА договорился о партнёрстве с Футбольной ассоциацией Узбекистана

вчера, 17:39

ЦСКА договорился о сотрудничестве с Футбольной ассоциацией Узбекистана (ФАУ).

Заместитель генерального директора «армейцев» по спортивным вопросам Евгений Шевелёв посетил страну, где встретился с руководством организации.

В сообщении пресс-службы московского клуба говорится:

В ходе встречи были достигнуты договорённости о совместных проектах в части научного, медицинского, аналитического партнёрства, о стажировках тренеров академий и сборных в ПФК ЦСКА, а также ответных стажировках в Узбекистане.

Также обсуждался вопрос о проведении товарищеских матчей команд разных возрастов, в том числе игра между ветеранами ПФК ЦСКА и узбекского футбола. Руководство ФАУ посетит ПФК ЦСКА с ответным визитом в апреле.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Любое сотрудничество должно приносить пользу .
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:36
...а вот уже и первые поставки мирзанчульских торпед для армейцев!!! Вот это сотрудничество!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:21
Хорошее начинание, успехов нам и узбекам
dcp6jzck8cfy
dcp6jzck8cfy
вчера в 17:45
Ну что ж, армейцам здоровья, счастья и творческих узбеков!
av7ajsnc92ck
av7ajsnc92ck
вчера в 17:41
Мы теперь будем узбекам растить футбольные кадры.
Гость
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