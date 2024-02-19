ЦСКА договорился о партнёрстве с Футбольной ассоциацией Узбекистана

ЦСКА договорился о сотрудничестве с Футбольной ассоциацией Узбекистана (ФАУ).

Заместитель генерального директора «армейцев» по спортивным вопросам Евгений Шевелёв посетил страну, где встретился с руководством организации.

В сообщении пресс-службы московского клуба говорится:

В ходе встречи были достигнуты договорённости о совместных проектах в части научного, медицинского, аналитического партнёрства, о стажировках тренеров академий и сборных в ПФК ЦСКА , а также ответных стажировках в Узбекистане.