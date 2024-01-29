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Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов»

вчера, 11:35

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что трёхкратный чемпион России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в самарском клубе.

Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом.

Ранее представитель Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что Алан намерен получить тренерскую лицензию.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Дзага в тренеры решил податься? Думаю интервью у него будут интересными))
Гость
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