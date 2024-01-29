Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что трёхкратный чемпион России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в самарском клубе.
Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом.
Ранее представитель Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что Алан намерен получить тренерскую лицензию.