Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

«Сахалинец» приостановил участие во Второй лиге и Медиалиге

вчера, 23:28

«Сахалинец» объявил о приостановлении деятельности команды в профессиональном футболе и Медиалиге.

Клуб не выступит в следующем сезоне Второй лиги и МФЛ.

Будем перед вами честны, после окончания договора с нашим генеральным партнёром команда месяц находилась в активном поиске новых партнёров, но, к сожалению, на сегодняшний день у клуба нет предложений, способных соответствовать нашим задачам в ФНЛ-2 или МФЛ.

От лица руководства, тренерского штаба, а также всех игроков клуба мы благодарим вас за ваши эмоции на трибунах и очень надеемся, что скоро мы с вами снова увидимся!

Мы не прощаемся, в любой момент клуб может возобновить своё участие в профессиональных турнирах под эгидой РФС, а также в медийном футболе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сын Ильи Ковальчука забил дебютный мяч за команду академии ФК «Динамо»
03 февраля
«Локомотив» ведёт переговоры о сотрудничестве с «Арсеналом» из Белоруссии
03 февраля
Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов»
29 января
СлухиЦСКА намерен создать вторую команду
27 января
Шатов проходит тренерскую стажировку у Ганчаренко
18 января Фото
Парагвайский защитник «Динамо» готов получить российский паспорт
14 января
Сортировать
Все комментарии
jkkrvs2x93yk
jkkrvs2x93yk
сегодня в 06:48
Транспортные расходы любого в долги загонят на Сахалине.
112910415
112910415
сегодня в 06:43
наше сочувствие клубу и болельщикам
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:15
Ничего, сейчас Литвин своих школьников-адептов в очередной раз разведет на деньги и финансовое состояние изменится в лучшую сторону.
galem72
galem72
вчера в 23:44
Здравое решение! Лишь бы на баланс своего региона не сели, а то эти бесполезности там точно не нужны.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:34
Надо найти спонсоров, хороший клцб, жалко!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 