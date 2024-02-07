«Сахалинец» приостановил участие во Второй лиге и Медиалиге

«Сахалинец» объявил о приостановлении деятельности команды в профессиональном футболе и Медиалиге.

Клуб не выступит в следующем сезоне Второй лиги и МФЛ.

Будем перед вами честны, после окончания договора с нашим генеральным партнёром команда месяц находилась в активном поиске новых партнёров, но, к сожалению, на сегодняшний день у клуба нет предложений, способных соответствовать нашим задачам в ФНЛ -2 или МФЛ.

От лица руководства, тренерского штаба, а также всех игроков клуба мы благодарим вас за ваши эмоции на трибунах и очень надеемся, что скоро мы с вами снова увидимся!