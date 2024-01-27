ЦСКА намерен создать вторую команду для развития молодых футболистов.
На данный момент в руководстве клуба решают, будет ли команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива.
ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год.
ЦСКА намерен создать вторую команду для развития молодых футболистов.
На данный момент в руководстве клуба решают, будет ли команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива.
ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год.
Через Казанку прошло много игроков, которые доросли до главной команды.
Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Даниил Куликов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Тимур Сулейманов.
Ещё несколько игроков играли по одному два матча, я решил их не указывать.
Надо учесть, что с 2014 по 2017 год Казанки не было, а так бы ещё больше игроков прошли бы через неё.
Школа Локо на данный момент лучшая в России, главный критерий это сколько своих воспитанников играет за свой клуб.
И как раз взаимодействия между главной командой и остальными клубами системы Локо всегда были на высоте.
Так, что ваш пример про Казанку явно ошибочный.
Казанку надо возрождать.
Через Казанку прошло много игроков, которые доросли до главной команды.
Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Даниил Куликов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Тимур Сулейманов.
Ещё несколько игроков играли по одному два матча, я решил их не указывать.
Надо учесть, что с 2014 по 2017 год Казанки не было, а так бы ещё больше игроков прошли бы через неё.
Школа Локо на данный момент лучшая в России, главный критерий это сколько своих воспитанников играет за свой клуб.
И как раз взаимодействия между главной командой и остальными клубами системы Локо всегда были на высоте.
Так, что ваш пример про Казанку явно ошибочный.
Казанку надо возрождать.