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ЦСКА намерен создать вторую команду

сегодня, 13:52

ЦСКА намерен создать вторую команду для развития молодых футболистов.

На данный момент в руководстве клуба решают, будет ли команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива.

ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год.

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ЦСКА
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:13
Вот я и говорю: нет больше- лампасников и золотопогонников. Остались, только- "серые кардиналы", лицемеры и карьеристы.
112910415
112910415
сегодня в 17:13
... хорошо забытое старое !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:09
...да я понимаю,одни только название известных ведомств остались,
хочется теперь иронию в дело пустить!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:02
Лучше всего делать вторую команду с нуля и на африканской основе!))
tqy5pvjr87mh
tqy5pvjr87mh
сегодня в 16:40
Это правильное решение, фарм клуб должен иметь каждый солидный клуб
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:40
Если вы о чём то пишите, то для приличия хотя бы проверяйте информацию.
Через Казанку прошло много игроков, которые доросли до главной команды.
Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Даниил Куликов, Артём Карпукас, Дмитрий Рыбчинский, Тимур Сулейманов.
Ещё несколько игроков играли по одному два матча, я решил их не указывать.
Надо учесть, что с 2014 по 2017 год Казанки не было, а так бы ещё больше игроков прошли бы через неё.
Школа Локо на данный момент лучшая в России, главный критерий это сколько своих воспитанников играет за свой клуб.
И как раз взаимодействия между главной командой и остальными клубами системы Локо всегда были на высоте.
Так, что ваш пример про Казанку явно ошибочный.
Казанку надо возрождать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:26
Умная мысля , приходит опосля !)
n2abg9a8vz6x
n2abg9a8vz6x
сегодня в 15:38
Спартак-2, теперь ЦСКА-2... Количество команд растет, всё благополучно.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 15:30
Для первой команды сначала нормальных игроков наберите....
jnyqe9e5z83z
jnyqe9e5z83z
сегодня в 15:28
Будут готовить игроков на продажу
2c35udfe6h9z
2c35udfe6h9z
сегодня в 15:25
Нужного эффекта- поставка игроков из второй команды в основу первой -нет. Но исходя из принципа "пусть будет" можно и создать по примеру других.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:24
Ну что сказать....а есть ли смысл? Как показывает практика, один фиг мало кто дорастает до основы, но содержать вторую команду недёшево... НО, думаю что есть. Если посмотреть список игроков которые вышли из Казанки или из двойки Спартака. Да, до основных команд не многие доросли, но лиге дали многих крепких футболистов. Также весь молодняк Краснодара через К2 просеивается, и даже те кто не дотянул до основы, расходятся по другим командам. Так что для развития футбола, я считаю у каждого топ клуба, должна быть вторая команда. По затратам это как зп какого-нибудь легионера, но люди там играют, а не разбегаются по медиалигам, от безысходности.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 15:15
Давно пора, дело хорошее, только не передумайте
pomor45
pomor45
сегодня в 15:13, ред.
Затея не весьма рентабельная. Не знаю, зачем эти дубли вообще держат . Практика показывает, что то, на что рассчитывают, не получают. Выход никакой. Что-то вроде отстойника для "круговых" и гауптвахты для провинившихся. Гораздо рациональнее раздать ребят по арендам, там хоть работают в меру своих сил.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:52
Намерение хорошее, но камнем преклонения могут стать вопросы финансирования. У клуба дефицит на покупку игроков для основы.
Кто даст деньги, Зин ? )))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:33, ред.
Ну и правильно....
У щедрого Зенита и на ЦСКА-3 игроков хватит....
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:19, ред.
Дружище, так ведь вооруженных сил давно уже нет в ЦСКА, как нет "ментов", с погонами и званиями... Хозяева, теперь есть, которые отжали у нас стадион, который строила для нас Великая страна, и который был частью, и Гордостью Великой страны!!! Перед матчами основных составов, играли дублеры, и наш замечательный советский комментатор В.Перетурин, перед началом игры, всегда говорил: "Накануне, играли дублёры. Победили армейцы-2:0"...

Не знаю, вероятно, руководству ЦСКА виднее. Пожелаю, им Удачи!!! Потому что, это- Легендарная "Команда лейтенантов"!!!
sova147
sova147
сегодня в 14:14
ЦСКА не хочет отставать! Только чтобы не стало это разовым увлечением!!!
shur
shur
сегодня в 14:09
...лучше иметь одну хорошую команду, чем две непонятно каких и
потом зачем тогда дубль нужен! Что это пижонство или Вооруженных
Силах кроме футбола занятся не чем, в наши то времена...???!!!!!
ejr6nsz866h6
ejr6nsz866h6
сегодня в 14:07
Намерения хорошие... главное чтобы не загубили благое дел на корню... Удачи в этом.
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