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Гаттузо может возглавить команду из Серии А

вчера, 08:43

Бывший тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино».

По данным источника, услуги специалиста были предложены туринскому клубу в качестве замены Ивану Юричу.

Контракт Юрича с «Торино» истекает в конце нынешнего сезона.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:49
Я считаю, что Гаттузо, Компани, Руни нужно взять друг друга за руки и вступить в тренерскую академию, прежде чем брать на себя ответственность тренировать команду даже уровня Чемпионшипа. Я бы еще упомянул имя Хави, но сравнивать с ними Хави неуместно. Хави выиграл Суперкубок с «Барселоной» и выиграл Ла Лигу с молодой, неподготовленной командой, но пороха хватило ненадолго. Он более мозговитый чем эти трое и без обид. Со временем он станет тренером выше среднего, и я в этом уверен, даже если некоторые обидчики против.

У 98% бывших спортсменов нет планов на будущее после завершения карьеры, и это касается не только футбола. Мы часто видим новости о 38-летних футболистах, возобновивших карьеру спустя несколько лет. И я не думаю, что такие вещи происходят из-за любви к футболу, им просто не хватает денег на семью и они вынуждены возобновлять карьеру. Но в 21 веке есть курсы по подготовке программистов и оставшиеся 2% - точнее 50% из этих 2% занимаются этим и зарабатывают на жизнь. А такие известные спортсмены, как Майкл Джордан и Криштиану Роналду, могут позволить себе зарабатывать на рекламе и продаже своих футболок, сидя дома. А Гаттузо, Компани, Руни не в их числе.

Если человек так увлечен стать тренером, то обучение необходимо. Потому что иначе самый длительный период в клубе составит три-пять месяцев работы. А так продолжать нельзя.
kmrkr5dhacws
kmrkr5dhacws
вчера в 08:51
Во Франции провалился, и в Италии провалится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
Дженнаро надо хотя бы начать после всех провалов с Серии В.
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