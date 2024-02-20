Гаттузо может возглавить команду из Серии А

Бывший тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино».
По данным источника, услуги специалиста были предложены туринскому клубу в качестве замены Ивану Юричу.
Контракт Юрича с «Торино» истекает в конце нынешнего сезона.
Бывший тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино».
По данным источника, услуги специалиста были предложены туринскому клубу в качестве замены Ивану Юричу.
Контракт Юрича с «Торино» истекает в конце нынешнего сезона.
У 98% бывших спортсменов нет планов на будущее после завершения карьеры, и это касается не только футбола. Мы часто видим новости о 38-летних футболистах, возобновивших карьеру спустя несколько лет. И я не думаю, что такие вещи происходят из-за любви к футболу, им просто не хватает денег на семью и они вынуждены возобновлять карьеру. Но в 21 веке есть курсы по подготовке программистов и оставшиеся 2% - точнее 50% из этих 2% занимаются этим и зарабатывают на жизнь. А такие известные спортсмены, как Майкл Джордан и Криштиану Роналду, могут позволить себе зарабатывать на рекламе и продаже своих футболок, сидя дома. А Гаттузо, Компани, Руни не в их числе.
Если человек так увлечен стать тренером, то обучение необходимо. Потому что иначе самый длительный период в клубе составит три-пять месяцев работы. А так продолжать нельзя.
У 98% бывших спортсменов нет планов на будущее после завершения карьеры, и это касается не только футбола. Мы часто видим новости о 38-летних футболистах, возобновивших карьеру спустя несколько лет. И я не думаю, что такие вещи происходят из-за любви к футболу, им просто не хватает денег на семью и они вынуждены возобновлять карьеру. Но в 21 веке есть курсы по подготовке программистов и оставшиеся 2% - точнее 50% из этих 2% занимаются этим и зарабатывают на жизнь. А такие известные спортсмены, как Майкл Джордан и Криштиану Роналду, могут позволить себе зарабатывать на рекламе и продаже своих футболок, сидя дома. А Гаттузо, Компани, Руни не в их числе.
Если человек так увлечен стать тренером, то обучение необходимо. Потому что иначе самый длительный период в клубе составит три-пять месяцев работы. А так продолжать нельзя.