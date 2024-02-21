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Агент Васютина дал комментарий о продлении контракта игрока с «Зенитом»

вчера, 22:48

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, дал комментарий касательно возможного продления контракта игрока с клубом.

Переговоры по новому контракту? Мы это чуть позже будем обсуждать. Пока в этом плане ничего нет. Переговоры начнутся ближе к концу сезона? Нет, не к концу. Они начнутся, когда их инициирует «Зенит». Зная «Зенит», эти переговоры обычно начинаются чуть позже окончания первых сборов.

Интерес со стороны клубов РПЛ? Интерес есть. Мы пока ни с кем не ведём переговоры. Приятно, что интерес есть. Но уже будем это обсуждать после того, как выслушаем «Зенит».

Со стороны Скандинавии? Да, интерес есть. Но сейчас человеку с российским паспортом не перейти в Скандинавию. На 99 процентов. Спонсоры не хотят контактировать. Спортивные департаменты хотят, а вот те, кто платят деньги непосредственно, плохо относятся к этим историям.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:48
Играть надо хорошо и все у тебя будет хорошо.
112910415
112910415
сегодня в 05:32
известный спортсмен !
ну, то есть, не очень ...
2pccwd7agknj
2pccwd7agknj
сегодня в 04:33
Для агента процент с зенитовской зарплаты будет побольше, чем с зарплаты других клубов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:26
Васютин?
Первый раз слышу.
Для глубокого запаса.
776pz6p4x4h8
776pz6p4x4h8
вчера в 23:31
Ворота должны быть на замке! Для Зенита эта важная позиция!
Гость
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