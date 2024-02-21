Агент Васютина дал комментарий о продлении контракта игрока с «Зенитом»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» , дал комментарий касательно возможного продления контракта игрока с клубом.

Переговоры по новому контракту? Мы это чуть позже будем обсуждать. Пока в этом плане ничего нет. Переговоры начнутся ближе к концу сезона? Нет, не к концу. Они начнутся, когда их инициирует «Зенит». Зная «Зенит», эти переговоры обычно начинаются чуть позже окончания первых сборов.

Интерес со стороны клубов РПЛ ? Интерес есть. Мы пока ни с кем не ведём переговоры. Приятно, что интерес есть. Но уже будем это обсуждать после того, как выслушаем «Зенит».

Со стороны Скандинавии? Да, интерес есть. Но сейчас человеку с российским паспортом не перейти в Скандинавию. На 99 процентов. Спонсоры не хотят контактировать. Спортивные департаменты хотят, а вот те, кто платят деньги непосредственно, плохо относятся к этим историям.