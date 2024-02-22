«Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 00:27

«Ливерпуль» выиграл у «Лутона» в 26-м туре АПЛ (4:1).

Чидози Огбене вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 56-й Вирджил ван Дейк сравнял счет. Коди Гакпо на 58-й обеспечил «красным» преимущество. Третий гол команды забил Луис Диас на 71-й, а четвертым мячом коллектива отличился Харви Эллиотт на 90-й.

После поединка «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии (60 очков), «Лутон» идет на 18-м месте (20 баллов).