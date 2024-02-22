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«Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 1Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Лутона» в 26-м туре АПЛ (4:1).

Чидози Огбене вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 56-й Вирджил ван Дейк сравнял счет. Коди Гакпо на 58-й обеспечил «красным» преимущество. Третий гол команды забил Луис Диас на 71-й, а четвертым мячом коллектива отличился Харви Эллиотт на 90-й.

После поединка «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии (60 очков), «Лутон» идет на 18-м месте (20 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
сильны даже при потерях !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:21
Волевая победа Ливерпуля, лидеры АПЛ...
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:15
не то слово! это они умеют)))
но с учётом кадровых проблем сыграли достойно!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:13
фирменный стиль красных в этом сезоне - пропускаем первые, потом во втором тайме начинаем играть!
МОЛОДЦЫ парни, показали характер !!
в отсутствие Салаха,Нуньеса, Жоты - забили 4! и могли больше , если бы не хромала реализация
а ведь так же не было Алисона, Трента, Собослаи и тем не мене сыграли достойно!
с Победой Ливерпуль! так держать!!!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:21
Слишком много травмированных, что приходится выпускать совсем молодых. С другой стороны так закаляется сталь. Эллиот много суетился, совершал рывки, обводки, но последний пас или удар совершенно не шёл. Вратарь Лутона молодчик, столько сейвов. Отдельный Респект Ван Дейку и Луису. Сверх мотивация, чем и заразили товарищей 👍
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:13
Красавцы!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:34
Потрепали нервы)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:30
Удивительные два так разных тайма Ливерпуля .
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:30
Как и ожидалось, Лутон Таун был физически готов отыграть один тайм и не более. И это скорее зависело от неэффективности «Ливерпуля» в первом тайме. Лутон Таун приложил немало усилий в матче с «Ньюкасл Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» и набрал всего одно очко. И после достался Ливерпулю, который также имеет свои проблемы с травмами. Но эти проблемы не повлияли на игру. Рад что ван Дейк вовремя включил капитанский режим. Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
Молодцы ливерные) даже с такими кадровыми проблемами выносят лутон!)
Гость
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