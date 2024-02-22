«Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» выиграл у «Лутона» в 26-м туре АПЛ (4:1).
Чидози Огбене вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 56-й Вирджил ван Дейк сравнял счет. Коди Гакпо на 58-й обеспечил «красным» преимущество. Третий гол команды забил Луис Диас на 71-й, а четвертым мячом коллектива отличился Харви Эллиотт на 90-й.
После поединка «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии (60 очков), «Лутон» идет на 18-м месте (20 баллов).
МОЛОДЦЫ парни, показали характер !!
в отсутствие Салаха,Нуньеса, Жоты - забили 4! и могли больше , если бы не хромала реализация
а ведь так же не было Алисона, Трента, Собослаи и тем не мене сыграли достойно!
с Победой Ливерпуль! так держать!!!
МОЛОДЦЫ парни, показали характер !!
в отсутствие Салаха,Нуньеса, Жоты - забили 4! и могли больше , если бы не хромала реализация
а ведь так же не было Алисона, Трента, Собослаи и тем не мене сыграли достойно!
с Победой Ливерпуль! так держать!!!