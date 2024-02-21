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«Интер» минимально обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Интер» одолел «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Марко Арнаутович на 79-й минуте.

Ответная игра состоится 13 марта.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 04:43
ни одного попадания в створ за 90 минут со стороны Атлетико, разгромившего Реал???? объяснения только в ошибках Симеоне
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:47
Всем "лишь бы не пропустить"....
4 команды ЛЧ - 3 гола....

Лучше б уж товорняки клубов РПЛ показывали.....вот где колотилово....)))
металлург
металлург
сегодня в 03:23
Странно 😑, что Атлетико списываете со счётов 🤔!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:20
Интер мог больше забить....
Теперь его ждут сюрпризы в Мадриде.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:17
С очень важной победой миланский Интер и всех болельщиков этого клуба! Как я и ожидал, Симоне Индзаги сумел добыть победу над подопечными Диего Симеоне. Интер доминировал над соперником весь матч. Атлетико Мадрид только и делал, что оборонялся и пытался выйти в контратаку . Но этот метод против Интера не сработал. Ноль удара в створ ворот от Атлетико Мадрид. Теперь, в Мадриде , Атлетико придётся побежать вперёд отыгрываться. Мы ведь знаем, что миланцы тоже умеют обороняться. Конечно на Ванда Метрополитано играть против Атлетико очень сложно. Но Симоне Индзаги может использовать оружие Симеоне против самого же Диего. Короче говоря, Симоне Индзаги по полной программе переиграл Диего Симеоне. Хочу отметить игру Лаутаро Мартинеса , особенно на втором этаже. С таким-то ростом, так хорош на втором этаже. Надеюсь, что Интер пройдёт дальше!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:05
Интер на ровне с Сити и Реалом и тоже претендуют на победу в лч.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:02, ред.
Тут уже в ответке Атлетико придется скрывать оборону Интера, пойдут в атаку и получат двужку на контрах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:01, ред.
Мощный футбол от Интера. Много моментов миланцы создали у чужих ворот и практически ничего не позволили сопернику у своих.
Позиционное нападение тоже зрелое - такую тяжелую оборону Атлетов неоднократно Интер вскрывал..., ну а комбинация с киксом Арнаутовича вообще красиво выглядела. Думаю что Тюрам на его месте не промахнулся бы.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:58
"Матрасникам" легко победить, когда противник дует в их паруса, но Интер не Лас-Пальмас - не дул в паруса. Интер заслуженно победил. У Атлетико нет ни одного удара в створ, и это заслуга Интера. «Интер» играл аккуратнее на всех участках футбольного поля, и показал что Атлетико с такой игрой не достоин следующего раунда.

Хотя дома Атлетико играют более уверенно и могут навязать борьбу Интеру, но этот результат будет решающим. На выезде скорее всего сыграют вничью. «Интер» был финалистом прошлого сезона и является одним из фаворитов на победу в этом сезоне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:55
Ожидаемо Интер минимально обыгрывает Атлетико. Так и думал, что 1:0 здесь будет. В ответке должно быть веселее!)))
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