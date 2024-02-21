«Интер» минимально обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Интер» одолел «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Марко Арнаутович на 79-й минуте.
Ответная игра состоится 13 марта.
«Интер» одолел «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Марко Арнаутович на 79-й минуте.
Ответная игра состоится 13 марта.
Позиционное нападение тоже зрелое - такую тяжелую оборону Атлетов неоднократно Интер вскрывал..., ну а комбинация с киксом Арнаутовича вообще красиво выглядела. Думаю что Тюрам на его месте не промахнулся бы.
Позиционное нападение тоже зрелое - такую тяжелую оборону Атлетов неоднократно Интер вскрывал..., ну а комбинация с киксом Арнаутовича вообще красиво выглядела. Думаю что Тюрам на его месте не промахнулся бы.