Ямаль установил очередное достижение

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вчера, 09:34

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью. В стартовом составе гостей вышел нападающий , который стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов (16 лет 233 дня).