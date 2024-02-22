Ямаль установил очередное достижение

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью. В стартовом составе гостей вышел нападающий Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов (16 лет 233 дня).
Ранее вингер «Красной фурии» стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании и самым юным ассистентом в ЛЧ.
Как же он вчера тупил🤦 второй тайм не смотрел,но в первом он либо принимал неверные решения,либо не исполнял
Как же он вчера тупил🤦 второй тайм не смотрел,но в первом он либо принимал неверные решения,либо не исполнял