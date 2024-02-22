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Ямаль установил очередное достижение

вчера, 09:34
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью. В стартовом составе гостей вышел нападающий Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов (16 лет 233 дня).

Ранее вингер «Красной фурии» стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании и самым юным ассистентом в ЛЧ.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 13:19
Его для таких рекордов и выпускают.
Как же он вчера тупил🤦 второй тайм не смотрел,но в первом он либо принимал неверные решения,либо не исполнял
112910415
112910415
вчера в 11:48
есть надежда, что судьба парня будет неразрывна с судьбой Барсы много лет !
qrmvkjqp7wgj
qrmvkjqp7wgj
вчера в 09:38
Ранний дебют у парня, хорошей игры ему за Барсу
Гость
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